Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля
Министерство иностранных дел Швеции вызовет российского посла в Стокгольме из-за заявлений Москвы о том, что королевство могло быть источником вещества, при помощи которого отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости» со ссылкой на шведский МИД.
«Полностью отвергаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИДа в том, что нервно-паралитическое вещество, примененное в Солсбери, могло иметь шведское происхождение», — написала в Twitter министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем. Она предложила российским властям вместо подобных заявлений предоставить все необходимые объяснения Лондону.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения» отравляющего вещества являются страны, которые с конца 1990-х гг. и по настоящее время активно проводят исследования в данной области. Она назвала такие страны, как Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, «по поводу США тоже надо ставить вопрос».