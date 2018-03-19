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Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля

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Министерство иностранных дел Швеции вызовет российского посла в Стокгольме из-за заявлений Москвы о том, что королевство могло быть источником вещества, при помощи которого отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости» со ссылкой на шведский МИД.

«Полностью отвергаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИДа в том, что нервно-паралитическое вещество, примененное в Солсбери, могло иметь шведское происхождение», — написала в Twitter министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем. Она предложила российским властям вместо подобных заявлений предоставить все необходимые объяснения Лондону.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения» отравляющего вещества являются страны, которые с конца 1990-х гг. и по настоящее время активно проводят исследования в данной области. Она назвала такие страны, как Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, «по поводу США тоже надо ставить вопрос».

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Бизнес
Новости

Ростуризм отменил требование прекратить продажу туров с перелетами Azur Air

Ведомости
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Туроператоры могут формировать и продавать турпакеты с билетами авиакомпании Azur Air с 20 марта 2018 г. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

В понедельник Росавиация сняла претензии к Azur Air. В феврале агентство ограничило срок действия сертификата эксплуатанта до 20 марта. Это означало, что авиакомпания могла прекратить полеты 21 марта. В связи с этим в конце февраля Ростуризм призывал туроператоров прекратить продажу путевок, которые бы включали перелеты Azur Air. По мнению агентства, приостановка полетов могла бы привести к массовым нарушениям прав туристов и образованию социальной напряженности в стране.

Azur Air – восьмая по пассажиропотоку авиакомпания в России и крупнейшая среди чартерных перевозчиков. Авиаперевозчик аффилирован с турецким туроператором Anex Tour.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

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Технологии
Новости

Uber прервал тестирование беспилотных автомобилей после гибели человека

Ведомости
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Сервис по заказу такси Uber Technologies прервал тестирование своих беспилотных автомобилей после происшествия со смертью человека, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо компании. Прервано тестирование в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто.

По информации местных СМИ, инцидент произошел утром понедельника в пригороде Финикса Темпе, штат Аризона, США, когда автомобиль Uber насмерть сбил женщину в автономном режиме. Пострадавшая скончалась в больнице. Полиция продолжает расследование, но указывает, что за рулем автомобиля находился оператор. Это первая в истории смерть человека в ДТП с беспилотным автомобилем на дорогах общего пользования, утверждает The New York Times. По данным издания, женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В начале этого года власти Калифорнии одобрили изменения в правила дорожного движения в штате. С апреля в Калифорнии допускается эксплуатация автомобилей без водителей под удаленным контролем оператора. Чтобы получить разрешение на такие тесты, производителям автомобилей придется доказать, что их технологии безопасны и устойчивы к кибератакам. Похожие законы готовили и другие штаты США.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

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Технологии
Новости

Состояние Цукерберга уменьшилось на $3,8 млрд из-за утечки данных в Facebook

Ведомости
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Стоимость акций Facebook снизилась на более чем 6% на фоне сообщений о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica незаконным путем получила данные пользователей соцсети для создания психологических портретов американских избирателей, пишет ВВС. При этом, согласно подсчетам агентства Bloomberg, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник уменьшилось на $3,8 млрд.

Cambridge Analytica получила персональные данные пользователей соцсети во время предвыборной гонки в США. Европарламент 19 марта призвал провести расследование после появления информации о незаконном сборе личных данных пользователей Facebook. О необходимости проведения расследования также заявила прокуратура американского штата Массачусетс.

В 2014 г. Cambridge Analytica под предлогом научных изысканий запросила у Facebook доступ к персональным данным пользователей. За разработку приложения по сбору персональных данных британская компания заплатила около $800 000. Приложение создал научный сотрудник Кембриджского университета Александр Коган. В 2015 г. соцсеть узнала об утечке данных, заблокировала доступ к данным Когану и потребовала от Cambridge Analytica удалить полученные незаконным путем личные данные около 50 млн пользователей. Уведомлять пользователей об утечке их персональных данных соцсеть тогда не стала. Facebook также не проверила, были ли удалены персональные данные.

Cambridge Analytica - частная компания, занимающаяся организацией избирательных кампаний в интернете с использованием технологий глубинного анализа данных. Ранее The New York Times написала, что британская компания на основе полученных данных от Facebook разработала алгоритм анализа политических предпочтений избирателей США. Благодаря этому алгоритму осуществлять рассылку политической рекламы пользователям стало проще.

10 главных кибератак в истории человечества

Выбор редактора
Технологии
Новости

Google будет продвигать в поиске конкурентов Amazon

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Интернет-компания Google создает платный сервис для ритейлеров Shopping Actions для продвижения их товаров в своем поиске, сообщило агентство Reuters. По его данным, в разработке сервиса участвуют такие крупные компании, как Target, Walmart, Home Depot и Costco.

Суть проекта в том, что по поисковому запросу пользователю будет предлагаться продукция именно этих компаний, а также их программы лояльности. Google, пишет Reuters, отмечает резкий рост запросов вида «где купить это?», в том числе на поиск по изображению. Сейчас большинство таких запросов, закончившихся покупками, отбирает себе Amazon, говорят аналитики. Компании - участники программы Google будут платить только процент с совершенных покупок.

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Политика
Новости

Явлинский заявил об отсутствии конкурентной борьбы на выборах

Ведомости
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Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии конкурентной борьбы на выборах. Слова Явлинского приводит пресс-служба партии.

Он назвал выборы процедурой, которая является «плебисцитом». Экономической, внешней и внутренней политике в России нужны коренные перемены, отметил Явлинский. «Прежде всего, необходима нормализация отношений с Украиной и вывод войск из Сирии. Нужны коренные экономические реформы, недопущение гонки вооружений и большой войны», – добавил он. Явлинский также упомянул про экологические проблемы, связанные со строительством Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области, и выступил за освобождение чеченского правозащитника Оюба Титиева.

Ранее кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшие выборы президента не соответствующими мировым стандартам. Однако он признал победу Путина. Кроме того, с победой на выборах действующего российского президента поздравил кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

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Политика
Новости

Мэй заявила о наличии у России «мотива и намерения» отравить Скрипаля

Интерфакс
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня снова заявила, что именно Россия виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. По ее словам, «прийти к другому заключению просто невозможно», цитирует премьер-министра SkyNews.

«У них (России) была возможность сделать это. Этот нервно-паралитический агент принадлежит к группе веществ "Новичок", созданных в СССР. У России была возможность и, я полагаю, мотив и намерение. Именно такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдали до сих пор», - заявила она в ходе визита в Бирмингем.

Она также указала на поддержку, которую получила Британия от своих международных партнеров в связи с этим инцидентом. «Это случилось в Великобритании, это могло произойти в любой стране, и наши зарубежные союзники поддержали нас и в признании того, что ответственность указывает на российское государство», - добавила Мэй.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Последняя версия следствия состоит в том, что Скрипаля с дочерью отравили через вентиляцию их автомобиля.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против России, в частности о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании - высылке 23 британских дипломатов и закрытии консульства в Санкт-Петербурге.

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Политика
Новости

Макрон призвал Путина «пролить свет» на обстоятельства отравления Скрипаля

Ведомости
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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с победой на президентских выборах нынешнего главу государства Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудили по телефону ситуации в Сирии и на Украине. Президент Франции также призвал российского лидера «пролить свет на обстоятельства» отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится на сайте Елисейского дворца.

«Президент республики призвал российские власти пролить свет на обстоятельства, связанные с неприемлемым нападением в Солсбери, а также вернуть твердый контроль над программами, которые не были заявлены в ОЗХО», — говорится в коммюнике.

Макрон выразил озабоченность ситуацией в сирийских районах Африн и Восточная Гута. Президент Франции призвал Москву сделать все возможное для того, чтобы прекратить военные действия в Сирии и остановить «потери среди мирного населения».

Во время телефонного разговора Макрон также призвал Россию к эффективному и скорейшему исполнению минских соглашений.

4 марта в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены Скрипаль и его дочь Юлия. По информации следствия, Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», разработкой которого якобы занималась ранее Москва. Российские власти обвинения в причастности к преступлению отвергают.

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Политика
Новости

Путин предупредил о «непростых» решениях в будущем

Ведомости
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Президент Владимир Путин на встрече с бывшими соперниками на выборах призвал их не поддаваться соблазну использовать «то или иное решение власти, если оно требует дополнительного объяснения». Такие решения могут быть приняты властями в ближайшие годы, допустил Путин. «Нужно всем политическим силам объединить усилия для реализации позитивной повестки дня. Это могут быть непростые решения, решения, требующие объяснения», — заявил президент.

Бывших соперников Путин призвал к «открытому и честному диалогу» при принятии таких решений. «Очень бы хотел, чтобы вы руководствовались долгосрочными интересами России и российского народа и на второй план всегда бы отодвигали групповые интересы, партийные», — сказал президент, открывая встречу.

В числе возможных непопулярных мер четвертого срока Путина в правительстве в разное время называли повышение пенсионного возраста, оптимизацию расходов на социальную поддержку, повышение налога на доходы физических лиц.

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Политика
Новости

Великобритания и ЕС согласовали условия переходного периода Brexit

Интерфакс
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Великобритания и Европейский союз выработали соглашение об условиях переходного периода по Brexit, сообщила сегодня Еврокомиссия. На этой новости курс американского доллара снизился относительно корзины основных мировых валют, а курс фунта стерлингов продемонстрировал максимальное повышение за последние два месяца: до $1,4089 по сравнению с $1,3942 в пятницу.

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил, что достигнутые договоренности стали «решительным шагом» к полноценной сделке по выходу Великобритании из состава ЕС. «Мы достигли соглашения по переходному периоду», - заявил Барнье. Он сообщил, что на этой неделе представит документ группе по Brexit в Европарламенте, а также Еврокомиссии. В пятницу 23 марта его рассмотрит Евросовет.

Переходный период в отношениях Великобритании и ЕС продлится с 29 марта 2019 г. по 31 декабря 2020 г. С самого начала этого срока Великобритания будет отстранена от участия в структурах власти ЕС, однако до его конца будет частью единого рынка, таможенного союза и регулятивного пространства Евросоюза. В числе достигнутых компромиссов - соглашение, позволяющее избежать жесткой границы между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией в составе Великобритании.

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Экономика
Новости

Промышленное производство в феврале замедлилось до 1,5%

Ведомости
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Рост промышленного производства в России в феврале уменьшился в годовом выражении до 1,5% после 2,9% в январе, свидетельствуют данные Росстата.

В декабре темпы промпроизводства снизились до минус 1,5%, а в ноябре провалились на 3,6%. В январе-феврале 2018 г. по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом промышленность увеличилась на 2,2%, компенсировав провал IV квартала предыдущего года.

Январский рост стал максимальным с июня 2017 г. Во втором полугодии 2017 г. динамика промпроизводства начала замедляться, в октябре снизилась до нуля, а затем ушла в минус, основной вклад в это внесла обрабатывающая промышленность.

Однако с исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2018 г. промышленность вновь снизилась на 1,3% после роста на 2,4% в январе.

Минэкономразвития и Центробанк прогнозировали замедление промышленности после скачка в январе. Министерство указывало, что неожиданно высокие темпы роста обрабатывающей промышленности в январе, как и ее спад в IV квартале 2017 г., обусловлены временными факторами.

За 2017 г. российская промышленность увеличилась на 1% при общем росте экономики на 1,5%.

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Бизнес
Новости

Венесуэла погасила $1,5 млрд долга перед «Роснефтью» за предоплаты в 2017 году

Ведомости
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В прошлом году Венесуэла погасила долг в размере $1,5 млрд перед «Роснефтью» за предоплаты, предоставленные в 2014 г. Об этом говорится в презентации нефтяной компании.

В конце 2014 г. размер долга за предоплаты оценивался в $4 млрд. В 2016 г. Венесуэла выплатила $270 млн долга. На конец 2017 г. задолженность сократилась до $2,24 млрд.

«Мы не видим проблем в получении от Венесуэлы возврата ранее сделанных предоплат», - заявил во время телефонной конференции вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро. Он напомнил, что возврат предполат предусмотрен до 2020 г.

По его словам, всего компания выдала Венесуэле в качестве предоплат $6,5 млрд, к концу февраля возвращено более $3,26 млрд. «То есть 50% этой суммы уже вернулось. Все деньги возвращаются в соответствии с контрактными обязательствами», - сказал Касимиро.

В апреле 2017 г. «Роснефть» предоставила венесуэльской государственной компании PDVSA аванс в размере $1,015 млрд. Денежные средства были выделены в рамках контракта на поставку нефти. В 2016 г. «Роснефть» выдала PDVSA несколько авансов: в мае – $500 млн, в ноябре – $500 млн и $205 млн, в декабре – $280 млн.

В Венесуэле начинается голод

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