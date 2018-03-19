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Актриса из «Секса в большом городе» баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк

Актриса Синтия Никсон, снимавшаяся в американском телесериале «Секс в большом городе», объявила, что собирается участвовать в выборах на пост губернатора штата Нью-Йорк, передает CNBC.

«Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я заявляю свою кандидатуру на пост губернатора», - написала она в Twitter. Она также разместила в Twitter видеоролик, на котором запечатлены члены ее семьи. За кадром актриса рассказывает, почему приняла решение бороться за пост губернатора.

«Нью-Йорк - мой дом. Я никогда не жила в другом месте. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк - это место, где я выросла, и где я ращу своих детей», - пояснила она.

Никсон пообещала в случае победы бороться с проявлениями неравенства в штате, с незаконными арестами, отстаивать доступность медицины и пр. На праймериз демократической партии в сентябре она намерена побороться за выдвижение кандидатом с нынешним губернатором Эндрю Куомо.

Выборы губернатора штата Нью-Йорк состоятся осенью 2018 г.