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Британский посол отказался прийти в МИД на встречу по делу Скрипаля

Посол Великобритании в России Лори Бристоу не будет участвовать во встрече Министерства иностранных дел (МИД) России с иностранными послами по поводу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя посольства. «Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», – добавил собеседник агентства.

Ранее МИД сообщил, что в среду, 21 марта, проведет встречу со всеми аккредитованными в России иностранными послами. На этой встрече российское ведомство планирует представить позицию Москвы в ситуации с отравлением Скрипаля и его дочери. В собрании также будут участвовать руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа.

Скрипаля и его дочь отравили в английском Солсбери 4 марта. Оба до сих пор находятся в реанимации. Великобритания обвинила в происшедшем Россию. По данным Соединенного Королевства, в отравлении было задействовано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Москва обвинения отрицает.

В качестве ответных мер Великобритания объявила о приостановке двусторонних контактов с Россией и о высылке 23 российских дипломатов. В свою очередь Москва тоже решила выслать 23 британских дипломатов и закрыть консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.

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