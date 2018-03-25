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Политика
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Песков назвал действия Лондона в отношении России невиданным хамством

Ведомости
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Действия, которые предприняли власти Великобритании в отношении России после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, являются невиданным хамством и граничат с бандитизмом, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«А что за этим стоит? Или внутренние проблемы Британии, или проблемы взаимоотношения Британии с их союзниками, или еще что-то. Это скорее не наше дело. Наше дело – как справиться с этой провокацией», – сказал Песков в эфире НТВ.

По его словам, президент Владимир Путин в этой ситуации сохраняет «абсолютную корректность», он сразу сформулировал свою позицию. «Он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие, которое произошло у вас, и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить», – напомнил Песков.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в британском Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Власти Британии обвинили Москву в причастности к отравлению Скрипаля и решили выслать 23 российских дипломата. 

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Технологии
Новости

Uber продал часть своего бизнеса в Азии сингапурскому конкуренту

Ведомости
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Американская компания Uber Technologies Inc. договорилась о продаже части своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту – технологической компании Grab. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. Представители Grab и Uber не комментируют эту информацию.

По условиям сделки, сообщают агентства, Uber продаст часть бизнеса, который он ведет в Азии, в том числе Uber Eats. Сумма сделки не называется.

Grab работает в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. Приложением компании пользуются более 86 млн человек.

В феврале была закрыта сделка Uber и «Яндекс.Такси» по слиянию бизнеса компаний в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В объединенной компании «Яндексу» принадлежит 59,3% акций, Uber – 36,9%. Объем инвестиций Uber составил $225 млн, «Яндекса» – $100 млн.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

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Политика
Новости

В Кузбассе введен режим ЧС из-за пожара в торговом комплексе

Ведомости
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На территории Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. «Есть риски взрывов и другие опасности», – сказал министр (цитата «Интерфакса»).

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция и тушение пожара. Группировка по тушению огня увеличивается, рассматривается возможность применения робототехнических комплексов.

При пожаре погибли четыре человека – трое детей и одна женщина. За медицинской помощью обратились более 20 человек, шесть человек остаются в больницах, двое находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 17 человек числятся пропавшими без вести.

Политика
Новости

WP узнала о переговорах по строительству моста между Россией и КНДР

Ведомости
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Россия планирует построить автомобильный мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока и КНДР, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, проект находится на стадии обсуждения, стороны ведут переговоры.

Граница между Россией и КНДР проходит по реке Туманная. В 1959 г. через нее был построен «Мост дружбы», который используется для железнодорожного сообщения.

Как сообщает WP, Министерство России по развитию Дальнего Востока предлагает Пхеньяну построить еще один мост, который позволит сократить дорогу между странами и не ездить через Китай, как это делается сейчас.

По данным газеты, на этой неделе представители России ездили в КНДР, чтобы обсудить строительство моста. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что это может говорить о готовности Москвы развивать торговые отношения с Пхеньяном на фоне снижения напряженности на Корейском полуострове. 

Северокорейские ракеты и их возможный советский прототип

Политика
Новости

Около 150 человек перекрыли дорогу к мусорному полигону под Коломной

Ведомости
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В воскресенье, 25 марта, около 150 жителей подмосковной Коломны перекрыли дорогу на въезд к полигону «Воловичи», который расположен в нескольких километрах от города.

Это стихийная акция, людей никто не звал перекрывать дорогу, они вышли сами, сказал «Ведомостям» один из участников движения «Нет свалке в Коломне». «Люди самостоятельно вышли перекрывать дорогу мусоровозам, они опасаются повторения истории Волоколамска, запах свалки уже распространяется на близлежащие поселения, – сказал он. – На месте есть сотрудники полиции, но пока все проходит спокойно, без задержаний». Мусоровозы разворачиваются, а «Камазам» с грунтом, предназначенным для пересыпки тела полигона, жители дают проехать, говорит собеседник издания.

Жители города с конца прошлого года протестуют против ситуации с мусорным полигоном «Воловичи». Полигон мощностью 100 000 т в год изначально предназначался для нужд города и примыкающих к нему территорий. Однако, по данным активистов, с апреля прошлого года нагрузка на полигон кардинально увеличилась. По итогам прошлого года на полигоне было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности, следует из иска Коломенской городской прокуратуры к предприятию «Спецавтохозяйство», управляющему полигоном (с документом ознакомились «Ведомости»).

Уже зимой в соседних с полигоном поселках жители почувствовали запах свалки, и они опасаются, что летом ситуация ухудшится. 11 февраля в городе прошел митинг, на котором собралось около 3000 человек. Также жители протестовали против строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей», и строительства мусоросжигательного завода на границе с Коломенским городским округом.

Также в воскресенье протестующие перекрыли дорогу к стройке мусоросжигательного завода рядом с селом Свистягино Воскресенского района. Несколько машин перегородили проезд к стройке, но недавно протестующие перестали выходить на связь, сказала «Ведомостям» представитель движения «Отпор» Наталья Самойлова.

Протест проходит и рядом с деревней Морево в Рузском районе Московской области. Люди блокируют дорогу, по которой начали возить твердые бытовые отходы к отработанному карьеру, расположенному рядом с населенным пунктом. 

Жители другого подмосковного города – Волоколамска – уже несколько месяцев протестуют против нарушений в работе мусорного полигона «Ядрово». Они жалуются на увеличившийся поток грузовых машин с отходами и главное – на неприятный запах. Местные жители требуют прекратить свозить мусор под Волоколамск, закрыть полигон, отказаться от строительства нового полигона и мусоросжигательного завода.

В субботу в Волоколамске продолжились протесты против свалки. Пикет прошел у здания администрации, в нем участвовали около 1000 человек, сообщили активисты.

Политика
Новости

Бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Германии

Ведомости
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Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон задержан на датско-немецкой границе. Об этом сообщил его адвокат Жауме Алонсо-Куэвильяс. Пучдемон пересекал границу с Данией, направляясь из Финляндии в Бельгию, написал защитник в Twitter. Сейчас политик находится в полицейском участке в Германии.

Пучдемон уехал из Финляндии после того, как власти этой страны получили из Мадрида запрос об экстрадиции политика. Ранее Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест Карлеса Пучдемона и нескольких его соратников.

Парламент Каталонии во главе с Пучдемоном был распущен 27 октября 2017 г., после того как власти автономии провозгласили ее независимость от Мадрида. Пучдемон покинул страну, опасаясь ареста. В Испании ему может грозить до 30 лет тюрьмы за мятеж, сепаратизм и растрату госсредств.

«Каталонии – да, Испании – тоже да»

Политика
Новости

Сильный пожар произошел в торговом комплексе в Кемерово

Ведомости
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В воскресенье в центре Кемерово загорелся торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня». При пожаре погибли трое детей и одна женщина, сообщил Следственный комитет России. Еще 26 человек обратились за медицинской помощью, не менее 15 пострадавших госпитализированы. Погибшие дети и женщина во время пожара находились в детской комнате.

По предварительным данным, возгорание возникло в одном из кинозалов комплекса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Кемеровской области Владимира Чернова. Из горящего торгового центра эвакуировали около 250 человек. Площадь пожара составила 1500 кв. м, сообщает ГУ МЧС.

По словам очевидцев, пожарная сигнализация в торговом центре не сработала. Огонь охватил три верхних этажа и крышу здания. Возгоранию присвоен третий ранг сложности, пожарные работы продолжаются.

По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Политика
Новости

Журнал Time поместил на обложку номера Путина с короной на голове

Ведомости
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Американский журнал Time поместил на обложку номера, который выйдет 2 апреля, фотографию Владимира Путина с короной на голове и подписью «Восходящий царь».

На обложку вынесены два материала: статья Михаила Зыгаря под заголовком «Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине» и колонка Иена Бреммера «Почему Россия продолжает тонуть».

У Time есть четыре версии – для США, Европы, Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Номер с Путиным на обложке выйдет везде, кроме США.

18 марта Путина переизбрали на второй шестилетний президентский срок. Он получил 76,69% голосов избирателей.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Технологии
Новости

Еврокомиссия пригрозила Facebook жесткими мерами в связи с утечкой данных

Ведомости
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Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова пообещала «жесткие меры» в отношении социальной сети Facebook в связи с утечкой данных пользователей. «Злоупотребление данными 50 млн пользователей Facebook абсолютно неприемлемо», – сказала Юрова в интервью Bild, опубликованном в воскресенье (цитата Deutsche Welle).

Юрова добавила, что ждет от руководства Facebook дальнейших объяснений. В частности, она хочет выяснить, в какой степени оказались затронуты интересы европейских пользователей. «Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с личными данными, может иметь масштабные последствия», – подчеркнула Юрова.

Результаты опроса, опубликованного Bild, показывают, что 89% респондентов считают Facebook способным влиять на политические взгляды своих пользователей. 60% опрошенных полагают, что социальные сети, в том числе Facebook, несут негативные последствия для демократии.

Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

The Telegraph рассказала о близкой подруге Сергея Скрипаля

Ведомости
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У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери была близкая подруга, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в окружении пары. По данным издания, женщина приехала в Великобританию из России.

«Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях», – сказал газете друг пары.

Другой источник рассказал, что женщина слишком напугана, чтобы давать показания полиции. «Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший», – рассказал собеседник издания.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Оба были доставлены в больницу в состоянии комы.

Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля и выслал из Британии 23 российских дипломата. Россия в ответ приняла решение выслать из Москвы такое же число сотрудников британского посольства.

Сергей Скрипаль в России был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу британских спецслужб. Однако в 2010 г. он был помилован и выслан в Великобританию по программе обмена шпионами. 

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Политика
Новости

Bloomberg узнал о планах Трампа выслать из США российских дипломатов

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп решил выслать десятки российских дипломатов в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. По их словам, Белый дом может объявить об этом в понедельник, 26 марта.

При этом один из собеседников агентства отметил, что решение Трампа не окончательное: прежде чем объявить о высылке дипломатов, он хочет удостовериться, что европейские союзники США поступят так же. Белый дом отказался комментировать информацию Bloomberg. В официальном заявлении говорится, что США придерживаются позиции Великобритании в ситуации с отравлением Скрипаля. 

Ранее британская газета The Times сообщила, что до 20 стран - членов Евросоюза могут последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к их отравлению нервно-паралитическим веществом. Россия отвергает обвинения. 

Премьер-министр Великобритании приняла решение выслать 23 российских дипломатов. Россия ввела ответные дипломатические санкции, выслав из Москвы такое же число британских сотрудников посольства.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Политика
Новости

Председателем итальянского сената впервые стала женщина

Ведомости
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Председателем верхней палаты итальянского парламента избрана Мария Элизабетта Альберти Казеллати, сообщает La Stampa. Ее поддержали 240 сенаторов из 319. Впервые в истории Италии вторую должность в стране после президента заняла женщина.

Казеллати родилась в 1946 г., имеет юридическое образование. В 1994 г. она стала членом правой партии «Вперед, Италия», лидером которой является Сильвио Берлускони. В этом же году Казеллати впервые была избрана сенатором. Местные СМИ характеризуют ее как «железную сторонницу» Берлускони.

Казеллати занимала руководящие должности в двух правительствах Сильвио Берлускони: в 2004-2006 гг. она была заместителем министра здравоохранения, в 2008-2011 гг. – занимала должность замминистра юстиции. 

12 политиков-знаменитостей «постпопулистов»

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