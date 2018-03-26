Новости
Политика
Новости

Песков опроверг прибытие Путина в Кемерово

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поздно вечером в понедельник, 26 марта, опроверг «Ведомостям» сообщения о прибытии президента в Кемерово. «Пока нет. Неправда», - ответил он на вопрос, правдивы ли эти сообщения.

О том, что Путин прибыл в Кемерово, где накануне при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, включая детей, вечером в понедельник сообщили несколько российских СМИ. Они ссылались на данные о местонахождении президентского самолета на сайте Flightradar24. Также о прилете Путина в Кемерово написал в своем официальном Facebook главный редактор радио «Говорит Москва» Сергей Доренко.

В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур. Днем в понедельник Песков на вопрос журналистов, будет ли всероссийский траур, ответил, что у него нет информации о такой возможности.

Как выглядит сгоревший торговый центр «Зимняя вишня»

Выбор редактора
Политика
Новости

Исландия приостанавливает двусторонний диалог с Россией на высоком уровне

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Исландии объявили о временной приостановке двустороннего диалога с российскими властями из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом говорится на сайте правительства Исландии.

«Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне», — уточняется в заявлении.

По мнению властей Исландии, реакция России на инцидент в Солсбери была крайне недостаточной: «Россия должна дать убедительные объяснения тому, как нервно-паралитическое вещество, первоначально производимое в советских лабораториях, было использовано для нападения на гражданских лиц в Великобритании».

Ранее власти США, 16 стран ЕС и еще нескольких государств приняли решение о высылке российских дипломатов из-за дела Скрипаля. В частности, США вышлют 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закроют генконсульство России в Сиэтле.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Посольство России в США предложило выбрать американское консульство в России для закрытия

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Посольство России в США в официальном Twitter предложило читателям проголосовать, какое из трех американских консульств в России закрыть в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле.

«Администрация США предписала закрыть российское генеральное консульство в Сиэтле. Какое из генконсульств США в России вы бы закрыли, если бы это решение зависело от вас?»,  говорится в сообщении. На выбор даны три варианта - Владивосток, Екатеринбург и Санкт-Петербург. По состоянию на 22.00 мск 26 марта 44% из почти 20 000 проголосовавших предпочли бы закрыть консульство США в Петербурге. Екатеринбург набирает 36%, Владивосток - 20%.

Голосование получило больше 1 000 ответов, многие - от американцев. «Приятно видеть, что власти России дали больше вариантов голосования, чем на последних выборах»; «Вместо этого идиотизма вам стоило бы побеспокоиться о людях, в том числе детях, которые погибли в огне в Кемерове»; «Закройте представительство в Мар-о-Лаго [резиденция президента США Дональда Трампа во Флориде]» - лишь некоторые из них.

Сегодня США сообщили о выдворении 60 человек (48 работников дипучреждений и 12 сотрудников постпредства России при ООН в Нью-Йорке) и закрытии генконсульства России в Сиэтле в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Почти синхронно 20 стран объявили о высылке в общей сложности 112 российских дипломатов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Задержан охранник, отключивший сигнализацию при пожаре в «Зимней вишне»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о задержании охранника торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове - сотрудника ЧОПа, который отключил систему оповещения при сигнале о пожаре.

«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании - собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», - приводятся ее слова на сайте СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово вместе с группой опытных следователей центрального аппарата. «На данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, признано потерпевшими более 30 человек, - отмечается в сообщении СКР. Следствие располагает информацией, свидетельствующей о "вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям".

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

Выбор редактора
Политика
Новости

Мэй назвала возможное число пострадавших в Солсбери от инцидента со Скрипалем

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании в парламенте заявила, что в Солсбери около 130 человек могли пострадать от нервно-паралитического вещества типа «Новичок», пишет Huffingtonpost.

«Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии. К сожалению, в конце прошлой недели врачи сообщили, что их состояние вряд ли изменится в ближайшее время, и они, возможно, не смогут полностью восстановиться», - заявила Мэй.

По ее словам, это говорит о совершенно варварском характере нападения, с которым «могли столкнуться сотни невинных граждан в Солсбери».

«В больнице было обследовано более 50 человек, сержант Ник Бэйли серьезно заболел», - отметила она.

4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По информации следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британские власти ранее обвинили Россию в причастности к данному инциденту. В Кремле отвергают обвинения.

Тереза Мэй посетила Солсбери

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Дочка» НЛМК в США попросила вывести слябы из-под действия новых пошлин

Интерфакс/Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Дочка» ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» NLMK USA обратилась в минторг США с просьбой вывести слябы из-под действия новых пошлин на импорт стальной продукции в США, сообщил «Интерфакс». «NLMK USA подала заявление на исключение слябов из-под действия пошлин», - сказал представитель НЛМК.

В конце февраля Олег Багрин, занимавший на тот момент пост президента НЛМК, сообщил журналистам, что компания приостановила проект увеличения прокатных мощностей в США после предложения американского минторга ввести пошлины на импорт стали.

НЛМК в 2017 г. поставил 1,5 млн т слябов на свои предприятия в США. Три завода НЛМК в США производят плоский прокат из этих слябов. В начале марта президент NLMK USA Боб Миллер заявил, что в том случае, если слябы не будут исключены из списка стальной продукции, на которую налагается пошлина, компания может столкнуться с необходимостью сокращения штата на заводе в Пенсильвании. Сегодня в компании работают 1200 сотрудников.

Указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт стали в размере 25% и пошлины на импорт алюминия в 10% вступил в силу 23 марта. Пошлины будут распространяться на всю стальную продукцию, начиная со слябов, и не коснутся горячебрикетированного железа и чугуна.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

PSA Peugeot-Citroen выставил на продажу 25% логистического оператора Gefco

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа PSA Peugeot-Citroen выставила на продажу оставшиеся у нее 25% акций бывшего логистического подразделения Gefco, 75% которого сейчас принадлежит ОАО «РЖД». Сначала об этом написала французская Les Echos со ссылкой на информированные источники, затем подготовку к продаже доли подтвердил PSA. Французская автогруппа остается главным клиентом Gefco.

По данным Les Echos, PSA оценивает свою долю примерно в $250 млн. В PSA заявили, что операционная деятельность Gefco и диверсификация ее клиентского портфеля больше не требуют, чтобы машиностроительный концерн оставался ее акционером, но пока решение о сделке не принято. Представитель РЖД не стал комментировать информацию.

75% акций Gefco «Российские железные дороги» купили у PSA Peugeot Citroen в 2012 г. за 800 млн евро. PSA осталась миноритарием - в том числе из-за стратегической важности деятельности Gefco для автомобилестроительного концерна. Покупку прежнее руководство РЖД, а также транспортные чиновники мотивировали планами развития логистического направления в рамках стратегии развития российской железнодорожной монополии.

Gefco работает на международном рынке, ее специализация – перевозка автомобилей и автокомпонентов. В 2016 г. выручка Gefco составила 4,2 млрд евро.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Кемерове снесут здание сгоревшего торгового центра

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков поручил подготовить документы на снос сгоревшего в Кемерове торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», передает «Интерфакс».

«Готовьте проектное решение по сносу здания. Технология, организация, куда вывозятся строительные конструкции, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует и что будет после сноса», - отметил он на заседании оперативного штаба.

Пучков поручил наладить взаимодействие федеральных структур и служб Кемеровской области в темное время суток, отметив, что поисково-спасательная операция будет вестись круглосуточно.

Министр призвал вынесенный за пределы ТЦ строительный мусор «отправить на площадку» и шаг за шагом продвигаться, разбирая завалы. По его словам, необходимо будет укреплять строительные конструкции там, где есть риск их обрушения.

Пучков также заявил, что 23 погибших опознаны. На данный момент пропавшими числятся шесть человек.

Пожар в здании кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. Утром 26 марта в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, но полностью потушить пожар до сих пор не удалось. Позже МЧС сообщило о гибели 64 человек. За помощью к врачам обратились более 40 пострадавших.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

Выбор редактора
Политика
Новости

Bloomberg сообщил о приезде Ким Чен Ына в Китай

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал с официальным визитом в Китай, передает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Как отмечает агентство, это первая поездка северокорейского лидера за пределы страны с момента его прихода к власти в 2011 г. О том, как долго Ким будет в Китае и с кем он встретится, не сообщается.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. 16 марта Трамп обсудил по телефону с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином возможность проведения встречи.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Большинство директоров в совете директоров «Магнита» могут оказаться независимыми

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров «Магнита» предложил новый состав, в который могут войти четыре независимых директора: бывший финансовый директор ритейлера Александр Присяжнюк, Евгений Кузнецов из Genesis Investment Management, основатель «Ленты» Олег Жеребцов и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук. Новый совет будет избран на внеочередном собрании акционеров 19 апреля, говорится в сообщении компании.

Кроме этого, в совет директоров номинированы два представителя группы ВТБ – Тимоти Демченко и Алексей Махнев, а от «Магнита» в него могут войти гендиректор ритейлера Хачатур Помбухчан и замгендиректора сети по продажам Илья Саттаров. Всего в совет директоров «Магнита» входит семь человек, а номинировано 12.

ВТБ объявил о покупке более 29% «Магнита» у основателя компании Сергея Галицкого в феврале. Галицкий покинул пост гендиректора и выйдет из совета директоров, но у него останется 3,04% ритейлера.

Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким

Политика
Новости

Литва закрыла въезд для 44 россиян

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас и руководитель департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте подписали указы о запрете на въезд в страну 44 гражданам России, передает BNS.

Россияне внесены в так называемый «список Магнитского». Они не смогут въезжать в Литву, так как, по мнению властей страны, представляют угрозу национальной безопасности. Официально фамилии не раскрываются.

Литовский сейм одобрил «список Магнитского» в ноябре 2017 г. Ранее в него были включены фамилии 49 граждан России.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Twitter решил запретить рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сервис микроблогов Twitter решил практически полностью запретить рекламу криптовалют на своей платформе, сообщило агентство Reuters. Уже на этой неделе будет запрещена реклама первичных размещений токенов (ICO), реклама продаж токенов, криптокошельков и криптовалютных бирж.

До этого рекламу криптовалют запретили Google и Facebоok. Запрет Google начнет действовать с июня и также распространяется не только на криптовалюты, но и на связанные с ними производные.

Facebоok в феврале запретил размещать рекламу любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках — самом Facebook, Instagram и Audience Network. Реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманными методами продвижения, считает Facebоok.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото