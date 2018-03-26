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Песков опроверг прибытие Путина в Кемерово

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поздно вечером в понедельник, 26 марта, опроверг «Ведомостям» сообщения о прибытии президента в Кемерово. «Пока нет. Неправда», - ответил он на вопрос, правдивы ли эти сообщения.

О том, что Путин прибыл в Кемерово, где накануне при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, включая детей, вечером в понедельник сообщили несколько российских СМИ. Они ссылались на данные о местонахождении президентского самолета на сайте Flightradar24. Также о прилете Путина в Кемерово написал в своем официальном Facebook главный редактор радио «Говорит Москва» Сергей Доренко.

В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур. Днем в понедельник Песков на вопрос журналистов, будет ли всероссийский траур, ответил, что у него нет информации о такой возможности.

Как выглядит сгоревший торговый центр «Зимняя вишня»