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Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников

Советский и российский конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников скончался в Ижевске 27 марта, сообщает пресс-центр Ижевского государственного технического университета. Ему было 75 лет.

Ведущий инженер-конструктор концерна был сыном конструктора Михаила Калашникова. «Ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия», - уточняется в сообщении.

ТАСС со ссылкой на представителя Фонда имени Михаила Калашникова пишет, что конструктора похоронят на Южном кладбище Ижевска 30 марта. Прощание с ним пройдет в этот же день в ритуальном зале «Небеса».

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 г. Он участвовал в разработке деталей для автомата Калашникова, а также выявил факторы, влияющие на устойчивость и долговечность оружия.

Инженер принял участие в разработке и испытаниях образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Вместе с коллективом в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода создал пистолеты- пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».

Виктор Калашников удостоен звания заслуженного конструктора России, почетного оружейника и почетного работника промышленности вооружений, уточняет «РИА Новости».