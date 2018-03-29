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Американский посол не исключил возможности ареста российских активов в США

Принадлежащие России активы в США могут быть заморожены, сказал американский посол в Москве Джон Хантсман в интервью телеканалу РБК.

«Конечно, это возможно», – ответил Хантсман на соответствующий вопрос. Это может произойти несмотря на то, что Венская конвенция гарантирует неприкосновенность дипломатической собственности, отметил посол. По его словам, в отношении дипсобственности «существуют и другие соглашения».

Хантсман выразил надежду на то, что России и США удастся стабилизировать отношения. В истории российско-американских отношений «бывали и спады, и подъемы, и высылки дипломатов уже случались, в этих отношениях были и напряженные, и хорошие моменты», сказал посол.

Ранее администрация президента США объявила о решении выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть российское генконсульство в Сиэтле в знак солидарности с Великобританией, которая обвинила Россию в причастности к отравлению в английском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Аналогичное решение о выдворении сотрудников российских дипмиссий вслед за Британией приняли еще 25 стран.