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Минэкологии Подмосковья рассказало об итогах проверки свалки «Ядрово»

Проверка полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе выявила ряд серьезных нарушений в его эксплуатации, сообщил первый замминистра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.

«На этой неделе мы завершаем все проверочные мероприятия и к понедельнику будем готовы составить и вручить полигону акт проверки. Уже сейчас можно сказать, что выявлен ряд серьезных нарушений как в эксплуатации полигона, так и по соблюдению технической документации», — цитирует Кириллова «РИА Новости». Суть выявленных нарушений Кириллов не уточнил.

По его словам, на следующей неделе начнется процедура привлечения виновных к административной ответственности.

Экологи в пятницу взяли для проверки пробы воды и почвы в районе свалки «Ядрово», добавил Кириллов. Результаты будут готовы к концу следующей недели. «Лабораторией будет представлен расчет вреда, нанесенного окружающей среде. Он будет представлен в конкретных цифрах, которые лягут в основу искового заявления в суд и будут взысканы с виновного лица, с ООО «Ядрово», — добавил замминистра.

Полигон «Ядрово» работает с 1979 г. Жители Волоколамска уже несколько месяцев протестуют против нарушений в его работе, они жалуются на увеличившийся поток грузовых машин с отходами и главное — на неприятный запах.

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