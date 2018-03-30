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МИД сообщил о попытках спецслужб США завербовать российских дипломатов

После объявления о высылке 60 российских дипломатов из США американские спецслужбы предпринимают попытки вступить с ними в контакт, заявило Министерство иностранных дел России.

«Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить "помощь" — и не просто так, а за негласные отношения "на взаимовыгодной основе". Наших коллег буквально атакуют такими предложениями», — говорится в комментарии МИДа.

В министерстве считают, что спецслужбы пытаются воспользоваться непростым для российских дипломатов моментом, и это выглядит «цинично и отвратительно». «Все подобные случаи мы тщательно фиксируем и делаем выводы», — заключили в МИДе.

26 марта из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля администрация президента США решила выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, и закрыть генконсульство России в Сиэтле.

29 марта МИД объявил, что Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов и закроет генконсульство США в Петербурге.

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге