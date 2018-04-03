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Экс-посол России в США считает полезной новую встречу Путина и Трампа

Планирующаяся встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могла бы внести ясность в отношения двух стран. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил экс-посол России в США, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

«Встречи между лидерами всегда важны, по крайней мере для того, чтобы привнести ясность в отношения. Поэтому я считаю, что если бы встреча [Путина и Трампа] состоялась, то это было бы позитивно при всех обстоятельствах», – сказал он. Ожидать от нее результатов «исторического плана», по мнению Кисляка, сложно, поскольку они «требуют большой и длительной подготовки», а также «решимости обоих государств этих результатов достигать». Говорить о последнем, по его словам, пока рано, по крайней мере в том, что касается США. Последние события в отношениях двух стран он назвал «наверное, самой обостренной степенью отсутствия нормальности после окончания холодной войны».

При этом Кисляк исключает реальность прямого военного столкновения между двумя странами. «Не думаю, что при всей своей взвинченности представители американского политического бомонда потеряют рассудок полностью», – сказал экс-посол. Он уточнил, что столкновение с Россией – «это неизбежный конфликт, который может уничтожить всех. И в этом горькая суть ядерного сдерживания». Потенциала России, по его мнению, хватит, чтобы «обеспечить такое сдерживание на должном уровне», что не исключит возникновения напряженных ситуаций.

Высылку из США 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля Кисляк предложил рассматривать как «продолжение разборок внутри страны». Экс-посол считает, что решение о высылке дипломатов свидетельствует о желании Белого дома продемонстрировать свою твердость в отношении России.

Кисляк не согласился с предположением, что новый советник президента по безопасности Джон Болтон занимает более резкую позицию по России, чем его предшественник Герберт Макмастер. «Не уверен, кто больший ястреб», – отметил экс-посол. При этом он указал на умение Болтона договариваться. «В его бытность заместителем госсекретаря мне удавалось и вести с ним весьма напряженные разговоры, и договариваться по некоторым вещам, которые работают в интересах обеих стран и сегодня», – вспомнил Кисляк.