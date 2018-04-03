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Экс-посол России в США считает полезной новую встречу Путина и Трампа

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Планирующаяся встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могла бы внести ясность в отношения двух стран. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил экс-посол России в США, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

«Встречи между лидерами всегда важны, по крайней мере для того, чтобы привнести ясность в отношения. Поэтому я считаю, что если бы встреча [Путина и Трампа] состоялась, то это было бы позитивно при всех обстоятельствах», – сказал он. Ожидать от нее результатов «исторического плана», по мнению Кисляка, сложно, поскольку они «требуют большой и длительной подготовки», а также «решимости обоих государств этих результатов достигать». Говорить о последнем, по его словам, пока рано, по крайней мере в том, что касается США. Последние события в отношениях двух стран он назвал «наверное, самой обостренной степенью отсутствия нормальности после окончания холодной войны».

При этом Кисляк исключает реальность прямого военного столкновения между двумя странами. «Не думаю, что при всей своей взвинченности представители американского политического бомонда потеряют рассудок полностью», – сказал экс-посол. Он уточнил, что столкновение с Россией – «это неизбежный конфликт, который может уничтожить всех. И в этом горькая суть ядерного сдерживания». Потенциала России, по его мнению, хватит, чтобы «обеспечить такое сдерживание на должном уровне», что не исключит возникновения напряженных ситуаций.

Высылку из США 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля Кисляк предложил рассматривать как «продолжение разборок внутри страны». Экс-посол считает, что решение о высылке дипломатов свидетельствует о желании Белого дома продемонстрировать свою твердость в отношении России.

Кисляк не согласился с предположением, что новый советник президента по безопасности Джон Болтон занимает более резкую позицию по России, чем его предшественник Герберт Макмастер. «Не уверен, кто больший ястреб», – отметил экс-посол. При этом он указал на умение Болтона договариваться. «В его бытность заместителем госсекретаря мне удавалось и вести с ним весьма напряженные разговоры, и договариваться по некоторым вещам, которые работают в интересах обеих стран и сегодня», – вспомнил Кисляк.

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Бизнес
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Минфин признал конкурентными лишь 3,6% госзакупок в России

Ведомости
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Более 96% закупок госкомпаний в 2017 г. осуществлялось на неконкурентной основе, следует из мониторинга Минфина, исследовавшего применение закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Конкурентными ведомство признает закупки, осуществленные на торгах, аукционах и при запросе котировок. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса было проведено только 3,6% закупок.

Остальные заказчики используют 5080 других способов определения поставщиков, следует из доклада. Из них самый популярный относится к категории «иные способы» определения поставщика. На него приходится 65,4%. По итогам 2017 г. этот способ стал популярнее на 14,1%, чем годом ранее. Эксперт Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марина Турчан отмечает, что не все закупки из категории «иные» на самом деле осуществляются неконкурентным способом. «Часто заказчики добавляют в наименование способа закупки название электронной площадки, самой компании-заказчика, ссылки на положения о закупках, указывают подробности проведения процедуры определения поставщика и многое другое», – пояснила она РБК, обратившему внимание на проблему.

Всего в 2017 г. объем заключенных заказчиками договоров составил 16,5 трлн руб., а при анализе ежемесячной отчетности – 18,7 трлн руб. (21,1 трлн руб. в 2016 г.). Из чего складывается эта разница, в Минфине не указывают.

Заказы более чем на 9,6 трлн руб. в 2017 г. были реализованы по итогам закупки у единого поставщика. Этот способ неконкурентных закупок использовался в 51,6% от общего числа. В 2016 г. на этот способ закупки приходилось 10,4 трлн руб., что тогда составляло 49%. По итогам закрытых закупок было выполнено заказов на 778,7 млрд руб. (4,2%), это почти на 50 млрд руб. больше, чем годом ранее (3,5%).

На долю пяти крупнейших заказчиков в 2017 г. пришлось более 50% всех закупок, или 9 трлн руб. Лидером здесь является «Роснефть» – 5,87 трлн руб. Но вместе со связанными с ней структурами заказов получилось на 7,7 трлн руб. Так, «Башнефть» оказалась на третьем месте в топ-5 с закупками на 763,74 млрд руб., АО «РН-транс» – на четвертом с 547 млрд руб. и ООО «РН-Юганскнефтегаз» – на пятом с 444,17 млрд руб. Второе место занимает РЖД с закупками на 1,3 трлн руб. В 2016 г. эту позицию занимал «Газпром» с закупками на 1 трлн, но в этом году он не вошел даже в топ-5.

У малого и среднего бизнеса было закуплено товаров и услуг на 2,4 трлн руб. (12,7%), следует из мониторинга Минфина. При этом в стратегии развития МСП до 2030 г. указывается, что в 2017 г. их доля в госзакупках должна составлять 18%.

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Бизнес
Новости

Росалкогольрегулирование предложило запретить ИП торговать пивом

Ведомости
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Росалкогольрегулирование (РАР) предложило запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ службы об итогах деятельности за прошлый год и плане работы на 2018 г. Ведомство настаивает, чтобы бизнесмены, которые занимаются продажей пива, перерегистрировались из ИП в юрлица.

Издание отмечает, что поддержка этой инициативы упростит для РАР контроль пивного рынка, поскольку ответственность компаний за нелегальное производство и оборот в 10 раз больше, чем у ИП.

Служба обращает внимание на ключевые проблемы пивного рынка страны, среди которых — рост нелегального производства пивоваренной продукции, «несоизмеримо малая ответственность» за ее нелегальное производство и оборот, а также отсутствие полноценного контроля за легальным рынком.

По словам источника газеты в РАР, служба предлагает также ужесточить ответственность за нелегальное производство и оборот такой продукции для юрлиц. Сейчас наказание для них по КоАП составляет до 100 тыс. руб., а для ИП — до 10 тыс. руб., напоминает издание.

Минфин и РАР на запрос газеты не ответили.

«Коммерсантъ» напоминает, что идеи запретить ИП заниматься розничной торговлей пива звучали еще в 2016 г. Тогда участники рынка восприняли готовящийся запрет как очередной удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч бизнесменов. Минфин, однако, позже сообщил, что не планирует запрещать ИП продавать пиво. 

Позже правительство поручило Минфину представить предложения по введению маркировки и лицензирования производства и оборота пивоваренной продукции. Об этом в середине марта писали «Ведомости». Таким образом, власти хотят помешать производству слабоалкогольных напитков на основе красителя, спирта и воды ради уклонения от уплаты повышенного акциза. 

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Новости

YouTube сообщил о возобновлении работы сервиса

Ведомости
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Видеосервис YouTube сообщил об устранении «ошибки 500», которая ограничивала его работу около четырех часов. «Благодарим вас за терпение, «ошибка 500» в настоящее время устранена!» – говорится в твиттере компании.

Сбой был зафиксирован накануне в 22.55 по московскому времени, следовало из сообщения портала Downdetector, отслеживающего корректность работы популярных интернет-ресурсов. Проблемы с работой YouTube и просмотром видео фиксировали по 41% тех, кто сообщил о проблеме (на пике – более 1700 обращений), еще у 17% были проблемы с использованием своих учетных записей.

Проблему фиксировали пользователи в России, на Украине, в Белоруссии, на территориях ряда европейских стран, а также в США, Канаде и Бразилии.

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Политика
Новости

Трамп рассказал о блокировании его выдвиженцев демократами в конгрессе

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия демократической партии, чьи представители в сенате блокируют назначение выдвинутых им кандидатов на ключевые посты в администрации.

«39% выдвинутых мною кандидатур, в том числе дипломатов в зарубежные страны, не прошли процедуру утверждения из-за препятствий и задержек со стороны демократов», – написал Трамп на своей страничке в Twitter. Он предположил, что, если так пойдет и дальше, ему «потребуется более 7 лет», прежде чем ему «разрешат работать с этими великими людьми». Трамп выразил возмущение сложившейся практикой. «Никогда такого не было. Безобразие!» – резюмировал он.

Белому дому предстоит согласовать с сенатом выдвинутую Трампом кандидатуру нынешнего директора ЦРУ Майкла Помпео на позицию госсекретаря вместо уволенного Рекса Тиллерсона. В качестве нового директора ЦРУ Трамп предложил действующего первого заместителя директора управления Джину Хаспел, кандидатура которой также должна быть согласована.

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Бизнес
Новости

«Дочка» «Ростеха» осталась единственным поставщиком препаратов крови

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Национальная иммунобиологическая компания «Нацимбио» сохранила статус единственного поставщика лекарственных препаратов из плазмы крови человека и животных на 2018–2019 гг. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

«Цена контракта на закупку лекарственных препаратов определяется в порядке, установленном Минздравом России в соответствии с постановлением правительства России», – говорится в документе. В 2016–2017 гг. объем этого рынка, по данным аналитиков DSM Group, оценивался более чем в 20,4 млрд руб.

Компания продолжит поставлять лекарственные препараты госструктурам, а также государственным бюджетным и казенным учреждениям. В их числе Минздрав, Минобрнауки, Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Федеральное медико-биологическое агентство и др.

Гендиректор «Нацимбио» Андрей Загорский подтвердил, что компания готова к выполнению этих обязанностей.

«Нацимбио» была учреждена в 2013 г. для обеспечения независимости России от импорта лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических и препаратов для лечения инфекционных заболеваний. Компания является производителем вакцин Национального календаря профилактических прививок, препаратов крови, лекарств для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулина и его аналогов.

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Бизнес
Новости

Турция выдала «Росатому» лицензию на строительство АЭС «Аккую»

Ведомости
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Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую», передает «РИА Новости» со ссылкой на информагентство Anadolu.

Проект станции, реализацией которого занимается «Росатом», признан соответствующим всем необходимым требованиям.

Церемония закладки фундамента АЭС должна состояться 3 апреля. Планируется, что в мероприятии будут участвовать российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган.

Проект АЭС «Аккую» предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким стандартам безопасности.

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Новости

ВВС: автор фильма о Путине и Крыме станет топ-менеджером ВГТРК

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Автор документального фильма о президенте Владимире Путине, пресс-секретарь его предвыборного штаба, журналист Андрей Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на четыре источника в ВГТРК.

По словам одного из них, приказ о его назначении подписан и будет обнародован в течение недели. В пресс-службе ВГТРК подтвердили информацию о назначении Кондрашова.

Кондрашов «очень понравился Владимиру Путину», рассказал близкий к Кремлю источник. По словам источников, назначение для Кондрашова является «серьезным повышением» – с позиции одного из начальников «России 1» он становится одним из руководителей всего холдинга.

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Новости

США снизят требования к экологичности автомобилей

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Агентство по охране окружающей среды (EPA) США в понедельник объявило о сворачивании плана администрации предыдущего президента США Барака Обамы по повышению экологических стандартов в автомобильной промышленности. Это часть усилий администрации Дональда Трампа по ослаблению экологического регулирования, пишет Reuters.

Руководитель EPA Скотт Прюитт заявил, что агентство пересмотрит средние отраслевые нормы расхода топлива (CAFE) на 2022–2025 гг., которым должны соответствовать все продаваемые на территории США автомобили. По его мнению, эти ограничения «излишне агрессивны» в свете данных о продажах автомобилей. «При Обаме EPA поставило неверную цель, – заявил Прюитт. – Среднесрочное прогнозирование было подменено политической целесообразностью, стандарты рассчитаны из нереалистичных предположений и установлены слишком высоко».

В принятых ранее нормах помимо жестких требований к выбросам прописан значительный рост экономичности до 4,3 л на 100 км (54,5 мили на галлоне) с 6,2 л на 100 км. Это, по мысли разработчиков, должно было стимулировать инновации и применение новых технологий.

Новый шаг EPA означает судебные иски со стороны Калифорнии и еще 12 штатов, которые досрочно приняли повышенные экологические стандарты, отмечает Washington Examiner. В предельном случае на территории США могут образоваться две регулятивные зоны, пишет издание.

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Политика
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СКР обнаружил в «Зимней вишне» проложенные с нарушениями высоковольтные кабели

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Следственный комитет России (СКР) обнародовал видео посещения руководителем ведомства Александром Бастрыкиным здания сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове. Во время осмотра здания ТРЦ Бастрыкину доложили об обнаружении высоковольтных кабелей, проходивших через батутный центр, в котором предположительно возникло возгорание из-за короткого замыкания.

«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены транзитом через зал батутного центра. Причина пожара, предположительно, — короткое замыкание», — доложил Бастрыкину один из следователей во время осмотра здания.

По словам очевидцев, пучок электрических проводов свисал практически над бассейном с мягкими поролоновыми кубиками в детской комнате, добавил представитель СКР.

О том, что пожар вероятнее всего возник в ТРЦ из-за короткого замыкания, Бастрыкин говорил еще 27 марта на совещании с президентом Владимиром Путиным в Кемерове. «Либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, – применение открытого огня», – докладывал он главе государства (цитата по сайту Кремля). Пожар в «Зимней вишне» в центре Кемерова произошел 25 марта. По официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

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Политика
Новости

При взрыве в центре Еревана пострадали 9 человек, среди них трое россиян

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При взрыве кислородного баллона в центре Еревана пострадали девять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замначальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Наны Гндоян.

По информации МЧС, звонок о ЧП поступил в 19.44 мск. На Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие. К месту ЧП были направлены четыре расчета спасателей, опергруппа и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.

«В результате взрыва пострадали девять человек. Они доставлены в медцентр Св. Григория Просветителя. Состояние их здоровья уточняется», — отметила Гндоян.

В пресс-службе МЧС страны отметили, что среди пострадавших есть иностранцы.

Среди пострадавших - трое граждан России. Взрыв произошел в ресторане Burger King, передает «Интерфакс» со ссылкой на подполковника МЧС Армении Тиграна Восканяна. По его словам, среди пострадавших также двое граждан Ирана. «Среди пострадавших есть дети и подростки от 6 до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность», - уточнил он.

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Новости

Котировки Intel рухнули после известия о смене Apple поставщика чипов

Ведомости
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Котировки компании Intel рухнули на 9% после сообщения Bloomberg о том, что компания Apple сменит поставщика чипов для компьютеров линейки Mac. Агентство сообщило, что Apple начнет переходить на микросхемы собственного производства уже с 2020 г. начиная с сектора ПК, а затем интегрирует их и в свои смартфоны.

Intel никогда не раскрывала долю выручки, приходящуюся на Apple, однако только выручка от микросхем для LTE-модемов iPhone в 2016 г. оценивалась аналитиками Cowen and Company в $1,5 млрд при суммарной годовой выручке в $60 млрд.

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