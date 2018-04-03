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Из торгового центра «Афимолл сити» эвакуировали несколько тысяч человек

Из торгового центра «Афимолл сити» в центре Москвы эвакуировали более 4500 человек после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. В то же время ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает об эвакуации более 6000 посетителей ТЦ.

Сейчас этажи здания проверяют, сказал собеседник «РИА Новости».

Источник ТАСС в экстренных службах уточняет, что эвакуацию объявили после возникновения задымления в ресторане Burger King. Собеседник агентства рассказал, что пожарные ищут в помещении возможные скрытые очаги возгорания. «Обстановка спокойная, эвакуация проходила организованно», – добавил он.

Официальный представитель сети ресторанов Burger King Иван Шестов, в свою очередь, опроверг в беседе с RNS задымление в ресторане сети. По его словам, эвакуация московского торгового центра произошла в результате учений. «В ТЦ проводятся учения. Всех посетителей эвакуировали. Почти во всех торговых центрах проходят учения. Никакого задымления в ресторане Burger King нет, мы готовы продолжать работать», – заявил Шестов.

Пользователи социальных сетей публикуют видео, на которых видны пожарные машины и автомобили скорой помощи, припаркованные около торгового центра. На видеозаписях слышно, как сотрудник ТЦ предупреждает о срабатывании пожарной тревоги, просит всех посетителей соблюдать спокойствие и покинуть здание через ближайшие эвакуационные выходы.

Представитель Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС подтвердил агентству городских новостей «Москва», что работники и посетители «Афимолл сити» были выведены из здания после срабатывания сигнализации. В МЧС уточнили, что в одном из кафе торгового центра произошло возгорание, которое оперативно потушили. «В результате происшествия никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Афимолл сити» подтвердили случившееся. «Произошло задымление на территории одного из арендаторов торгово-развлекательного центра», – сказал агентству городских новостей «Москва» представитель комплекса. «Эвакуация завершена, торгово-развлекательный комплекс работает в обычном режиме», – сообщил представитель пресс-службы «Афимолл сити».

В свою очередь, пресс-службе столичного главка МВД РБК рассказали другую версию произошедшего. По словам представителя пресс-службы полиции, речь идет о проверке торгово-развлекательного комплекса «Афимолл Сити». «На 02 позвонил предположительно несовершеннолетний, сообщил о том, что в ТЦ Пресненская набережная, дом 2 находится бесхозный предмет. Выехали сотрудники полиции, проводится проверка», — сказал собеседник издания.