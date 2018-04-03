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СКР показал новые кадры с камер видеонаблюдения «Зимней вишни»

Следственный комитет России (СКР) обнародовал новое видео с камер видеонаблюдения из кемеровского торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в момент возникновения пожара.

На кадрах запечатлены первые минуты после возникновения пожара, ролик смонтирован из нескольких кусков записи с камер наблюдения. На видео посетители ТРЦ в панике бегут к выходу. После начала возгорания в здании погас свет, многие посетители бежали к выходам в темноте.

«Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», - говорится в подписи к видео, размещенному на официальном Youtube-канале СКР. Людей, которые были свидетелями начала пожара, СКР просит позвонить следователям.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на четвертом этаже, где располагалась детская комната с аттракционами и кинозалы. Жертвами пожара стали 64 человека, их них 41 ребенок.

Расследованием уголовного дела занимается группа криминалистов и следователей из центрального аппарата СКР. Ее работой руководит лично руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

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