СКР показал новые кадры с камер видеонаблюдения «Зимней вишни»
Следственный комитет России (СКР) обнародовал новое видео с камер видеонаблюдения из кемеровского торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в момент возникновения пожара.
На кадрах запечатлены первые минуты после возникновения пожара, ролик смонтирован из нескольких кусков записи с камер наблюдения. На видео посетители ТРЦ в панике бегут к выходу. После начала возгорания в здании погас свет, многие посетители бежали к выходам в темноте.
«Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», - говорится в подписи к видео, размещенному на официальном Youtube-канале СКР. Людей, которые были свидетелями начала пожара, СКР просит позвонить следователям.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на четвертом этаже, где располагалась детская комната с аттракционами и кинозалы. Жертвами пожара стали 64 человека, их них 41 ребенок.
Расследованием уголовного дела занимается группа криминалистов и следователей из центрального аппарата СКР. Ее работой руководит лично руководитель ведомства Александр Бастрыкин.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.