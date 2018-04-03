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Британская лаборатория не доказала российское происхождение «Новичка» – Sky News

Лаборатория минобороны Великобритании в Портон-даун близ Солсбери, исследовавшая образцы с места отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не смогла установить происхождение использованного при этом нервно-паралитического вещества типа «Новичок». Об этом канал Sky News сообщил со ссылкой на руководителя лаборатории DSTL Гари Эйткенхеда.

«Мы установили, что это "Новичок", что это боевое нервно-паралитическое вещество. Мы не установили его точное происхождение, но мы дали правительству научную информацию, на основе которой с помощью ряда других источников они пришли к определенным заключениям», - заявил исследователь. Он повторил, что прямое установление происхождения вещества не являлось целью лаборатории. Оно, по его словам, потребовало «иной информации» на других уровнях, частично - разведывательной информации.

Эйткенхед вместе с тем рассказал, что синтез использованного «Новичка» «чрезвычайно сложен и требует привлечения ресурсов государственного уровня». Антидот против этого вещества неизвестен и никакого лечения такого типа Скрипаль с дочерью не получали, подчеркнул он. Руководитель также опроверг возможность попадания «Новичка» вовне «из стен нашей лаборатории».

Sky News выпустил эту новость накануне заседания по инциденту в Солсбери исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Россия не примет результатов расследования ОЗХО, если они не будут предоставлены российской стороне, заявил в понедельник постпред России при организации Александр Шульгин.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший в результате инцидента, остается в критическом состоянии, его дочь Юлия - в стабильном, сообщила сегодня Национальная служба здравоохранения Англии.

Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания возле торгового центра в Солсбери. Великобритания утверждает, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.