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Установлена личность устроившей стрельбу в штаб-квартире YouTube

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Стрельбу в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно устроила 38-летняя женщина Насим Агдам, сообщает CBS News со ссылкой на источники в правохранительных органах.

По данным CBS, войдя в здание компании, Агдам попросила позвать ей одного из мужчин, назвав его по имени. Позже она выстрелила в него. Сейчас 36-летний мужчина находится в больнице Сан-Франциско в критическом состоянии, сообщали представители клиники. Стрелявшая использовала оружие калибра 9 мм., отметил собеседник телекомпании. Ранее источник телеканала KRON4 высказал версию о том, что раненый мужчина был бойфрендом нападавшей.

Инцидент в штаб-квартире YouTube произошел накануне. В 12.46 по местному времени очевидцы услышали несколько выстрелов. В итоге в больницу увезли троих пострадавших. Помимо мужчины, у Цукербергском госпитале Сан-Франциско остаются еще две женщины 32 и 27 лет. Состояние одной из них тяжелое, другой – средней тяжести. Насим Агдам покончила с собой. Власти исключили связь произошедшего с терроризмом.

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Экс-руководитель Российской федерации баскетбола задержан в Черногории

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Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани, объявленный в международный розыск по запросу Москвы, был задержан в Черногории, в Херцег-Нови. Информация об этом опубликована на сайте МВД Черногории. В сообщении Дмитрий Домани фигурирует как «Д.Д.», но при этом полностью указана его бывшая должность, и дело, по которому он объявлен в розыск.

Домани обвиняется в хищении примерно 44 млн рублей из средств федерации при помощи созданной им сети компаний, с которыми он заключал фиктивные договоры. В России ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Он отправлен в Высший суд Подгорицы, где будет решаться вопрос о его экстрадиции в Россию.

Экс-руководитель РФБ дважды становился серебряным призером чемпионата мира в составе сборной России - в 1994 и 1998 гг., напоминает ТАСС.

Осенью 2017 г. экс-президент РФБ Юлия Аникеева была признана Чертановским судом виновной в мошенничестве в особо крупном размене, совершенном группой лиц по предварительному сговору. За участие в хищении 44 млн руб. суд приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы в колонии. Свою вину Аникеева не признала, на оглашение приговора не явилась, после чего была объявлена в розыск.

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Госдепартамент допустил возможность замены высланных 60 российских дипломатов

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Россия может предложить замену своим высланным из США 60 дипломатам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента. «Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии» на территории США, сказал он.

Аналогичных действий Вашингтон ожидает от Москвы. Россия «не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», пояснил представитель Госдепартамента. Он полагает, что и США могут запросить аккредитацию для «новых сотрудников» на замену высланным дипломатам.

Первой новость о возможной замене высланных российских дипломатов на новых сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. Позже эту информацию со ссылкой на Госдепартамент подтвердил корреспондент ABC – Вашингтон не настаивает на сокращении штата российских дипломатов и замена возможна.

Сейчас в российском посольстве в Вашингтоне работает 190 человек, тогда как в американском в Москве – 1100, отмечает Business Insider.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Это объяснялось солидарностью в Великобританией, расследующей дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и подозревающей в этом Россию. В США заявляли, что высылка российских дипломатов «повышает безопасность Соединенных Штатов, уменьшая потенциал России по шпионажу за американцами и проведению секретных операций, угрожающих национальной безопасности». В ответ Россия также объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства в Санкт-Петербурге.

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Facebook удалил связанные с «фабрикой троллей» страницы

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Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сообщил об удалении более 270 страниц из-за связи с российским «Агентством интернет-исследований» (АИИ), известным также как «фабрика троллей». «Это российское агентство неоднократно действовало при помощи обмана, пытаясь манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы не желаем видеть его в Faceboook ни в одной части мира», - написал Цукерберг на своей странице в соцсети.

Цукерберг подчеркнул, что страницы и аккаунты удалены «не из-за контента», но постольку, поскольку управлялись АИИ. Они были ориентированы на российскую и русскоговорящую аудиторию, в том числе в Азербайджане, Узбекистане и Украине. Некоторые из удаленных страниц принадлежали российским новостным организациям. У одной из таких страниц было около миллиона подписчиков в Facebook и около 500 000 в Instagram.

В ближайшие недели Facebook обещает выпустить обновление, позволяющее проверить, не является ли пользователь соцсети подписчиком управляемого АИИ аккаунта.

Такие меры Цукерберг объяснил стремлением защитить целостность избирательного процесса во всем мире. Эта работа началась после президентских выборов в США в 2016 г., когда соцсеть обнаружила сотни поддельных учетных записей, которые призваны были определенным образом влиять на настроения пользователей. С тех Facebook стал использовать специальный инструмент для удаления фейковых аккаунтов.

Так перед президентскими выборами во Франции в 2017 г. соцсеть уничтожила 30 000 поддельных учетных записей. Перед выборами в Германии в 2017 г. Facebook сотрудничал с Федеральным управление информационной безопасности. На выборах в сенат от Алабамы компания обнаружила фейковые аккаунты из Македонии, распространявшие дезинформацию.

Это заставило компанию увеличить инвестиции в безопасность. Сейчас в штате Facebook над обзором контента и безопасностью работает около 15 000 человек, к концу года их будет уже 20 000, пообещал Цукерберг.

Осенью прошлого года Facebook сообщал о том, что АИИ потратило на рекламу в соцсети $100 000 с середины 2015 г. по середину 2017 г.

В феврале 2018 г. 12 из 13 российских граждан, против которых власти США выдвинули обвинения во вмешательстве в американские выборы, были сотрудниками АИИ. Спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании информационных акций агентства.

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Причиной стрельбы в штаб-квартире YouTube могло стать выяснение личных отношений

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Стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно могла стать результатом выяснения личных отношений, сообщает телеканал KRON4 со ссылкой на свои источники. По их версии, целью устроившей стрельбу женщины был ее бойфренд.

Женщина, приехавшая в штаб-квартиру YouTube из Сан-Диего, открыла огонь в компании около 12.45 по местному времени. Один из свидетелей сообщил, что сначала услышал 2-3 выстрела и еще около 10 чуть позже. Женщина ранила трех человек, после чего выстрелила в себя. Смерть устроившей стрельбу женщины подтвердил начальник полиции Сан-Бруно Эд Барберини, передает CNN.

В результате инцидента пострадали три человека. Они находятся в Цукербергской больнице в Сан-Франциско. В их числе 36-летний мужчина, находящийся в критическом состоянии, 32-летняя женщина в тяжелом состоянии и 27-летняя женщина, чья жизнь находится вне опасности.

Стрелявшая могла знать, по крайней мере, одного из пострадавших, подтвердили CNN в правохранительных органах. Не исключено, что произошедшее стало результатом насилия в семье. Официальные выводы о мотивах стрелявшей пока не сделаны.

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Политика
Новости

Сотрудники YouTube сообщили о стрельбе в штаб-квартире компании

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В здании штаб-квартиры YouTube в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу, передает CNN.

«Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами», — написал в Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик (@Lavrusik). Позже он написал об эвакуации из здания.

Со слов очевидцев, к месту ЧП прибыл спецназ, в здание вошел переговорщик. Полиция просит местных жителей не приближаться к месту ЧП.

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МИД попросил Британию дать визу племяннице Скрипаля

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Посольство России в Великобритании направило ноту британскому посольству в Москве с просьбой выдать визу племяннице экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории.

«Несколько дней назад мы уже проинформировали об этом намерении британскую сторону. Надеемся на то, что наш запрос будет рассмотрен максимально оперативно, как того требуют обстоятельства», - говорится в сообщении российского посольства.

3 апреля телеканал Sky News со ссылкой на руководителя лаборатории DSTL Гари Эйткенхеда сообщил, что лаборатория, исследовавшая образцы с места отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не смогла установить происхождение использованного при этом нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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«Алмаз-Антей» опроверг версию попадания в МН17 невидимой для радаров ракеты

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«Алмаз-Антей» опроверг утверждение международной следственной группы (JIT) по делу о крушении Boeing МН17 о том, что сбившая лайнер ракета могла быть невидима для российских радаров, передает «Интерфакс».

«Если бы зенитная управляемая ракета "Бук" была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с самолетом "Боинг-777" она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса "Утес-Т", расположенного на позиции "Усть-Донецк" Ростовского зонального центра Единой системы воздушного движения», - пояснили в концерне.

Как отметил «Алмаз-Антей», полет ракеты обязательно зафиксировал бы радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Утес-Т». Россия передала группе следователей JIT первичную радиолокационную информацию в формате файла первичной регистрации. Это означает, что данная информация не проходила какой-либо процедуры фильтрации. В этом файле есть данные о регистрации всех без исключения радиолокационных отметок, потупившие с радиолокатора.

«Кроме того, в файл первичной регистрации записываются азимутальные метки, координатная информация, параметры принятых сигналов, режимы работы радиолокационной аппаратуры, а также специальные служебные сообщения, предназначенные для организации последующего чтения файла и анализа первичной радиолокационной информации», - уточнили в российском концерне.

«Алмаз-Антей» также утверждает, что «без разрушения структуры первичного файла» невозможно внести в него какие-либо изменения.

3 апреля JIT опубликовала отчет, согласно которому запущенная якобы из ЗРК «Бук» ракета могла быть не видна радиолокационным станциям Усть-Донецка (территория России): «Данные о полете ракеты отсутствуют на изображениях с российских радаров из-за особенностей полета, в частности скорости».

В заявлении утверждается, что скорость ракеты существенно меньше скорости самолетов гражданской авиации. Boeing МН17 с 283 пассажирами и 15 членами экипажа на борту был сбит ракетой из ЗРК «Бук», утверждает JIT с сентября 2016 г.

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Политика
Новости

Улюкаев пожаловался членам ОНК на отказ в свидании с женой

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Приговоренный к восьми годам колонии строгого режима бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на отказ Мосгорсуда в свидании с женой, передает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Александра Ионова.

По словам Ионова, это единственная жалоба Улюкаева, содержащегося в СИЗО «Матросская Тишина». «Мосгорсуд отказал ему в свидании с женой, потому что засчитал свидание с двумя лицами в прошлом месяце за два свидания», - пояснил член ОНК. По его словам, бывший министр возмущен таким решением суда. Как он рассказал, к нему на свидание пришли одновременно два человека в рамках одного свидания, а не двух.

Жалоб на условия содержания у экс-министра нет, сказал Ионов.

Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит апелляцию защиты на приговор Улюкаеву. 15 декабря 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн. Помимо восьми лет колонии, Улюкаева также обязали выплатить штраф в размере 130 млн руб.

Восемь лет Улюкаеву: как это было

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Бизнес
Новости

«Новапорт» Романа Троценко приобрел аэропорт Ставрополя

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«Новапорт» Романа Троценко купил АО «Международный аэропорт Ставрополь», управляющее одноименным аэропортом. Об этом говорится в сообщении компании.

«Новапорт» рассчитывает к 2022 г. увеличить пассажиропоток приобретенного аэропорта более чем на 70%.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», на конец февраля 2018 г. собственником 100% акций АО «Международный аэропорт Ставрополь» было минимущества Ставропольского края.

«Шереметьево» вошло в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

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Бизнес
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Миллер рассказал о предстоящем снижении транзита газа через Украину в 10 раз

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Предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2019 г. после запуска «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через территорию Украины упадет в 10 раз, передает «Интерфакс».

По его словам, в ближайшее время полное перекрытие транзита через украинскую территорию не планируется. «Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины», - пояснил Миллер в эфире «Первого канала».

По его словам, скорее всего речь будет идти о поставках транзитом 10-15 млрд куб. м газа ежегодно.

В 2017 г. Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 г. - 82 млрд куб. м.

Миллер также отметил, что новые условия транзита газа предстоит еще обсудить с украинской стороной.

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Политика
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Песков: Лондону придется извиняться перед Москвой из-за «дела Скрипаля»

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону придется извиняться перед Москвой, однако «маразм уже зашел слишком далеко», передает его словам ТАСС.

«Лондону каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне, но, безусловно, это еще история долгая», - прокомментировал он ситуацию вокруг «дела Скрипаля».

«Россия к отравлению Скрипаля непричастна. Заявления британской стороны ни на чем не основаны и ни чем не были подкреплены», - заявил корреспонденту «Ведомостей» Песков.

3 апреля телеканал Sky News сообщил, что лаборатория минобороны Великобритании в Портон-Дауне, расположенная недалеко от Солсбери, исследовав образцы с места отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не смогла установить происхождение нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

Тереза Мэй посетила Солсбери

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