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Спецслужбы Турции помогли ФСБ предотвратить теракт на новогодних праздниках

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Сообщения от турецких спецслужб позволили предотвратить теракт в России на новогодних праздниках, заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, передает агентство «Интерфакс».

«Вы все знаете, что в прошлом году США, хотя российско-американские отношения сейчас переживают далеко не самый лучший период в своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге», - сказал он.

В это же время, по его словам, удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецкой стороны. Бортников подчеркнул, что «были спасены, возможно, сотни жизней мирных граждан».

В середине декабря 2017 г. президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, которая «помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и в других людных местах города». Российский президент уточнял, что информация, полученная Москвой от Центрального разведывательного управления (ЦРУ), «оказалась достаточной для розыска и задержания преступников».

Российский президент подчеркивал, что и российские спецслужбы в случае получения информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, «незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам».

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Политика
Новости

Полковник Захарченко рассказал о принадлежности изъятого у него имущества

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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток и превышении полномочий, заявил, что из всего изъятого у него имущества на общую сумму 9 млрд руб. ему принадлежат только около 93 000 руб. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы ТАСС, переданные в СИЗО через адвоката.

«Из всего имущества мне принадлежат 92 800 руб. – денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов», – заявил Захарченко.

Никулинский суд Москвы в декабре прошлого года изъял в доход государства имущество, принадлежащее родственникам и знакомым Дмитрия Захарченко, Общая сумма имущества, подлежащего взысканию в доход государства, составляет примерно 9 млрд руб.: это 27 объектов недвижимости (квартиры и машино-места) в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых полковника.

Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в 2016 г. по обвинению в получении взятки. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте. Происхождение этих денег полковник объяснить не смог.

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Финансы
Новости

Минфин в апреле купит иностранную валюту на 240 млрд рублей

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Министерство финансов России в апреле направит на покупку иностранной валюты 240,7 млрд руб. «Операции будут проводиться в период с 6 апреля 2018 г. по 8 мая 2018 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд руб.», – сообщила пресс-служба Минфина.

Покупать иностранную валюту будет Банк России на торгах Московской биржи. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ.

Валюта покупается за счет дополнительных нефтегазовых доходов. В апреле они прогнозируются в размере 253,8 млрд руб. Рост нефтегазовых доходов связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем.

В марте на покупку валюты было направлено 192,5 млрд руб. Ежедневный размер интервенций составил 9,6 млрд руб., что на 39% ниже, чем в феврале. 

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Россия получила от Организации по запрещению химоружия ответы по делу Скрипаля

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Россия получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постоянное представительство России при ОЗХО.

Ранее сообщалось, что Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с делом Скрипаля. В частности, Россию интересует, «какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО» в связи с отравлением экс-полковника ГРУ.

«Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их (ответы. – Ред.) постпредству, изучаем», – рассказали агентству в постоянном представительстве.

При этом ОЗХО ответила только на один российский вопрос, уточняет ТАСС со ссылкой на представителя постпредства. «По существу получен ответ только на один вопрос», – сказал собеседник агентства. 

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы. По данным СМИ, Юлия Скрипаль на прошлой неделе пришла в сознание. Ее отец остается в стабильно тяжелом состоянии.

Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Британия не представила никаких доказательств. 

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Недвижимость
Новости

Эксперты подсчитали динамику цен на новостройки Москвы с начала года

Ведомости
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Объем предложения в новостройках Москвы массового сегмента в I квартале снизился почти на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании «Метриум». При этом, по их подсчетам, средняя стоимость «квадрата» жилья выросла на 0,6%.

Сокращение предложения столичных новостроек эксперты «Метриум» объясняют тем, что «в нескольких проектах с экспозиции был снят значительный объем квартир, что в совокупности с вымыванием предложения привело к общему снижению числа лотов в реализации».

Всего по итогам I квартала 2018 г. на рынке новостроек массового сегмента продажи велись в 75 комплексах, в которых экспонировалось около 17 780 квартир. За этот период продажи открылись в четырех объектах.

Средняя цена квартир составила 151 800 руб. за кв. м. «За март показатель увеличился на 1,3%. За три месяца прирост составил 0,6%, что связано с отрицательной ценовой динамикой в феврале», - пояснили эксперты компании.

Средняя стоимость квартиры по итогам марта составила 8,9 млн руб. (рост к марту 2017 г. - 2%).

Больше всего квартир продаются на Юго-Востоке Москвы, на который приходится 31,4% от квартир в продаже. На втором месте оказался Южный округ (16%), на третьем – Северо-Восточный (14%).

Основная доля квартир в продаже находится в домах на стадии отделочных работ (37,5%). Второе место занимают лоты в корпусах, где идут монтажные работы (28,5%). Примерно по 17% предложения приходится на дома, которые уже введены в эксплуатацию либо, наоборот, только начали строиться.

По типологии самым популярным вариантом стали двухкомнатные квартиры (39,4%). На втором месте – «однушки» (33,4%).

Финансы
Новости

Предправления Росбанка уходит в ВТБ

Ведомости
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Дмитрий Олюнин, возглавляющий правление Росбанка, принял решение вернуться в группу ВТБ, сообщил в среду Росбанк. В сообщении отмечается, что Олюнина заменит Илья Поляков, который сейчас в должности первого зампреда правления отвечает за корпоративный и инвестиционный бизнесы в России. К исполнению обязанностей предправления Росбанка Поляков приступит 14 апреля. Его назначение на эту должность еще должен одобрить Центробанк, отмечается в сообщении.

Пресс-служба ВТБ подтвердила «Интерфаксу», что кандидатура Олюнина в ближайшее время будет предложена на рассмотрение наблюдательного совета ВТБ. «В случае ее согласования Дмитрий Олюнин займет место первого заместителя президента - председателя правления банка. Планируется, что он будет курировать финансы, учет, риски, операционную функцию и оптимизацию бизнес-процессов», - заявил «Интерфаксу» представитель пресс-службы ВТБ.

Олюнин возглавил Росбанк в 2013 г. вместо арестованного Владимира Голубкова. До этого он девять лет проработал в группе ВТБ, с лета 2013 г. возглавлял Транскредитбанк (ТКБ), однако это назначение было техническим: в ноябре того же года ТКБ прекратил свое существование, присоединившись к «ВТБ 24».

Сейчас за финансы ВТБ отвечает зампред правления банка Герберт Моос. О том, что Моос сменит направление, но останется работать в банке и сконцентрируется на работе со стратегией, говорил в январе в интервью Reuters предправления банка Андрей Костин, добавляя, что, возможно, «под Мооса» в банке создадут специальный департамент.

Правление ВТБ в прошлом году покинули первый зампред Василий Титов и член правления Михаил Задорнов, который сейчас возглавляет «ФК Открытие». Титов, по словам Костина, работает советником: «У него ряд важных полномочий, в большей степени связанных со спортом, теми вещами, которыми он активно занимался».

Финансы
Новости

Нью-йоркская биржа перепутала флаги Швеции и Швейцарии к листингу Spotify

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Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) по ошибке приветствовала шведскую компанию Spotify Technology SA флагом Швейцарии. Флаг и баннер с названием шведского музыкального стримингового сервиса появились на здании по случаю начала торгов акциями компании на бирже.

Биржа поменяла флаг на верный в начале торгов и пошутила по этому поводу в Twitter: «Надеемся, этим утром всем понравилась наша краткая ода нейтралитету в процессе определения цены».

Еще один твит биржи по этому поводу был удален, пишет The Verge. «Ответственный за флаги с утра слишком увлекся плейлистом в Spotify и схватил не тот флаг», – говорилось в нем.

Spotify собиралась выставить на NYSE в режиме прямого листинга менее трети своих акций – 55,7 млн из 178,11 млн. По данным The Wall Street Journal, в рамках первой сделки были проданы лишь 5,6 млн акций, то есть около 3,1%. Капитализация по итогам первой сессии составила $26,56 млрд.

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Недвижимость
Новости

Власти Москвы назвали протяженность линий метро в проектах

Ведомости
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Более 180 км линий столичной подземки находится в стадии проектирования и подготовки градостроительной документации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте Мосстройкомплекса.

«Это отдельные участки Большой кольцевой линии метро и новые радиальные ветки от нее, а также перспективные участки существующих линий», – сказал Хуснуллин.

По его словам, проектирование всех участков БКЛ планируется завершить до конца этого года.

«Кроме того, уже ведется проектирование нового участка Калининско-Солнцевской линии до аэропорта "Внуково", продление Люблинско-Дмитровской линии до станции "Лианозово" и в поселок Северный, и ряд других объектов», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что специалисты также приступили к подготовке градостроительной документации по Рублево-Архангельской линии.

В ближайшие три года планируется построить более 50 станций подземки метро.

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Бизнес
Новости

РБК составил рейтинг самых востребованных франшиз в 2017 году

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Первое место в топ-50 самых популярных франшиз, по версии РБК, в 2017 г. сохранила фирма «1С», занимающаяся дистрибуцией, поддержкой и разработкой компьютерных программ и баз данных. За год с ней было заключено 698 контрактов франчайзинга.

На втором месте «Додо Пицца», которая за год поднялась в рейтинге на 13 строчек (число заключенных в 2017 г. контрактов – 128). Третье место, как и годом ранее, заняла диагностическая лаборатория «Гемотест» (101 контракт).

В первую десятку также вошли гипермаркет детских игрушек «Бегемот», агрохолдинг «Чебаркульская птица», сеть магазинов электроинструмента «220 Вольт», «Сибирская заправка», автосервис «Вилгуд», лабораторная служба «Хеликс» и автоломбард «Национальный кредит».

При составлении рейтинга использовались данные Роспатента о товарных знаках, по которым в течение 2017 г. были зарегистрированы договоры коммерческой концессии. Место франшизы в рейтинге определялось числом заключенных в 2017 г. договоров. Если этот показатель совпадал у нескольких торговых марок, тогда более высокое место занимала компания, лидирующая по общему числу контрактов.

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Бизнес
Новости

Основатель «Вкусвилла» займется доставкой молочных продуктов в «Перекрестки»

Ведомости
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Основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко создал платформу «Тилси» по доставке в торговые сети продуктов с минимальным сроком годности. Первым партнером платформы стала сеть X5 Retail Group – «Перекресток». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Пилотный проект по продаже молочных продуктов «Перекресток» запустит весной-летом 2018 г., уточняет издание. Всего около 200 позиций будут объединены под торговой маркой сети — «Маркет.Зеленая линия».

По словам представителя «Вкусвилла» Марины Пурим, Кривенко запустил «Тилси» вместе с партнерами из фонда «Тилтех капитал». Она добавила, что идея создания «Тилси» появилась еще в 2012 г.

«Еще в 2012 г., увидев востребованность «Избенки» (марка молочных продуктов «Вкусвилла»), мы поняли, что хотим изменить российскую розницу так, чтобы во всех магазинах нашей страны были представлены натуральные продукты со сверхкороткими сроками годности», - рассказал основатель сети магазинов «Вкусвилл» и платформы «Тилси» Андрей Кривенко.

Собеседник газеты уточнил, что около 70% товаров сети поставляются в магазины в ту же ночь, когда приезжают от поставщиков в центры распределения. Производство продуктов для проекта «Тилси» и «Перекрестка» возьмут на себя поставщики «Вкусвилла».

В случае успеха проекта его распространят на все магазины сети в Москве, а затем и на другие торговые точки X5 Retail Group — «Пятерочку» и «Карусель». «Запуская пилот, "Перекресток" стремится к расширению предложения для покупателей, ориентированных на частую закупку свежих продуктов, а также к расширению линейки СТМ», — объяснил директор по маркетингу «Перекрестка» Дмитрий Медведев.

Финансы
Новости

Кредитование малого и среднего бизнеса в России выросло впервые с 2013 года

Ведомости
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В 2017 г. российские банки выдали малым и средним предприятиям 6,1 трлн руб. кредитов – это на 15% больше, чем годом ранее, сообщил РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА». Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 г., но докризисных значений не достигло: по итогам 2013 г. было выдано 8,1 трлн руб. кредитов.

По данным ЦБ, объем кредитов малому и среднему бизнесу сокращается четвертый год подряд – минус 7% в 2017 г. (4,2 трлн руб.). Но в исследовании «Эксперт РА» говорится, что отрицательная динамика связана с изменениями в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в августе 2017 г. Из-за этого более 600 000 организаций перестали считаться субъектами малого и среднего бизнеса.

По данным агентства «Эксперт РА», вырос не только объем кредитования, но и число поданных и одобренных заявок на кредиты.

Лидером по кредитованию малого и среднего бизнеса в прошлом году стал Сбербанк. В топ-5 крупнейших кредиторов небольших компаний также вошли ВТБ, Московский индустриальный банк, банк «Санкт-Петербург» и Альфа-банк. 

Самые щедрые и самые экономные компании

Политика
Новости

США пригрозили ввести пошлины на 1300 товаров из Китая

Ведомости
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Управление торгового представителя США (USTR) опубликовало список из 1300 товаров из Китая, которые могут подпасть под дополнительные импортные пошлины. Об этом говорится в сообщении торгового представительства США.

В перечень товаров вошли автомобили, мотоциклы, железнодорожный транспорт, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники.

Reuters уточняет, что Пекин уже отреагировал на заявление властей США, пригрозив Вашингтону ответными мерами. Китайские власти также призвали всех членов Всемирной торговой организации (ВТО) противостоять торговому протекционизму Вашингтона, заявил постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэн, чьи слова приводит агентство.

Президент США Дональд Трамп обещал обложить пошлинами китайский импорт на сумму до $50 млрд из-за политики Пекина, принуждающей американский бизнес делиться технологиями, напомнили в управлении.

«Предложенный список из примерно 1300 товаров будет рассмотрен дополнительно, будет процесс публичного объявления и обсуждения. После завершения этого процесса USTR примет окончательное решение по тем товарам, которые подпадут под дополнительные пошлины», - пояснили в торговом представительстве.

Эта мера предусмотрена  подписанным американским президентом меморандумом «О борьбе с экономической агрессией Китая». В сообщении уточняется, что мера нацелена на те товары Китая, которые приносят ему выгоду в соответствии с промышленными планами.

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