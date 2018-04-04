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Спецслужбы Турции помогли ФСБ предотвратить теракт на новогодних праздниках

Сообщения от турецких спецслужб позволили предотвратить теракт в России на новогодних праздниках, заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, передает агентство «Интерфакс».

«Вы все знаете, что в прошлом году США, хотя российско-американские отношения сейчас переживают далеко не самый лучший период в своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге», - сказал он.

В это же время, по его словам, удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецкой стороны. Бортников подчеркнул, что «были спасены, возможно, сотни жизней мирных граждан».

В середине декабря 2017 г. президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, которая «помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и в других людных местах города». Российский президент уточнял, что информация, полученная Москвой от Центрального разведывательного управления (ЦРУ), «оказалась достаточной для розыска и задержания преступников».

Российский президент подчеркивал, что и российские спецслужбы в случае получения информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, «незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам».