Минобрнауки предложило выдавать золотые медали с учетом результатов ЕГЭ
Минобрнауки собирается привязать вручение золотых медалей школьникам к их результатам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом говорится в сообщении ведомства.
Министерство уже подготовило проект изменений порядка выдачи медали «За особые успехи в учении». Целью данных изменений является повышение значимости золотой медали, стимулирование учащихся к достижению высоких результатов во время обучения. «Для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо... получить итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно пройти итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным предметам не менее 70 баллов по двум предметам», – говорится в сообщении.
Министр образования Ольга Васильева считает данные изменения упорядочиванием системы выдачи медалей. «За последнее десятилетие произошла девальвация понятия "золотая медаль", и наша задача – возвратить это замечательное явление в нашу жизнь. Мы столкнулись с тем, что значение медали как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется», – приводятся в сообщении слова Васильевой.