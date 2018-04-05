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Власти Москвы заявили о готовности ливневой канализации к весне

Ведомости
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Москва, в том числе и новые территории города, готова к наступлению весны, «резкому водоприему». Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «Интерфакс».

«Наша система водосброса и водоприема готова к тому, чтобы паводок без последствий пропустить», – сказал он.

По его словам, противопаводковые учения начались в Троицком и Новомосковском административных округах. «Этот 2018 год будет достаточно капризным во время весеннего паводка. Мы знаем, что более 2,5 м снега выпало, он практически не таял. И сейчас возможны подтопления зданий, сооружений, населенных пунктов в границах новой Москвы», – пояснил чиновник.

В конце марта на сайте мэрии появилась информация о том, что столичные власти собираются в 2018 г. заменить около 10 000 смотровых колодцев во всех округах. При этом новые колодцы установят на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и ТТК. Во время замены колодцев также установят около 2000 новых крышек на люки. На данный момент, по информации мэрии, в Москве 113 500 дождеприемных и 262 200 смотровых колодцев. Таким образом, в текущем году обновится только 4% смотровых колодцев и ни одного дождеприемного.

«Тропический» ливень в Москве. Лето 2017 года

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Бизнес
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Россия с 10 апреля снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии

Ведомости
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Россия с 10 апреля снимет запрет на ввоз продукции растениеводства из Абхазии. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза. Поставки будут осуществляться под контролем Россельхознадзора. Решение о снятии запрета на поставки принято по итогам совещания под руководством министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

«Власти Абхазии на местах вовремя мобилизовали отряды, организовали ручной сбор, химическую обработку, провели огромную работу с населением. Собрано около 10,5 млн особей, что позволило предотвратить его распространение на полях и плантациях садов и виноградников», – приводятся в сообщении слова директора департамента растениеводства Петра Чекмарева.

2 апреля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки овощей, фруктов, цветов и многократно используемой тары из Абхазии в связи с распространением коричнево-мраморного клопа на территории республики.

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Политика
Новости

РБК сообщил об изъятии документов в администрации Волоколамска

Ведомости
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В администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов, передает РБК со ссылкой на местных чиновников. По их словам, действия правоохранительных структур могут быть связаны с митингами против мусорных полигонов и выборами.

4 апреля два сотрудника подмосковного УЭБиПК запросили у администрации Волоколамска документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 г., рассказал РБК глава города Петр Лазарев. «Они показали письмо за подписью своего руководства, где были указаны номера договоров, какие они просили предоставить. Мы предоставили документы, они их изымали и копировали», – уточнил он.

По его словам, данное оборудование в Волоколамске финансировали область, район и город. Ранее сотрудники правоохранительных органов не обращались в администрацию города по этому вопросу, сказал глава города. По его мнению, приход полиции может быть связан с протестными акциями против мусорного полигона «Ядрово», на которые администрация города выдавала разрешение.

5 апреля также прошли обыски в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда», где 14 апреля состоится митинг против мусорного полигона «Лесная». Об этом РБК рассказал глава администрации Александр Шестун. По его словам, днем в администрацию пришли шесть сотрудников ФСБ в масках и бронежилетах. Они изымали документы 2007 и 2008 гг., которые касались выделения земли под жилищное строительство. Во дворец спорта пришли около 15 сотрудников УЭБиПК. «Их интересовали свежие документы – например, правильно ли расходовались средства на празднование Дня Победы», – добавил Шестун.

По его словам, обыски могут быть связаны с будущими выборами главы района. Шестун рассказал, что глава администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов и другие высокопоставленные чиновники обещали ему «проблемы с областным ГУВД и ФСБ», если он пойдет на прямые выборы.

4 апреля два сотрудника подмосковного УЭБиПК запросили у администрации Волоколамска документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 г., рассказал РБК глава города Петр Лазарев. «Они показали письмо за подписью своего руководства, где были указаны номера договоров, какие они просили предоставить. Мы предоставили документы, они их изымали и копировали», – уточнил он.

По его словам, данное оборудование в Волоколамске финансировали область, район и город. Ранее сотрудники правоохранительных органов не обращались в администрацию города по этому вопросу, сказал глава города. По его мнению, приход полиции может быть связан с протестными акциями против мусорного полигона «Ядрово», на которые администрация города выдавала разрешение.

5 апреля также прошли обыски в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда», где 14 апреля состоится митинг против мусорного полигона «Лесная». Об этом РБК рассказал глава администрации Александр Шестун. По его словам, днем в администрацию пришли шесть сотрудников ФСБ в масках и бронежилетах. Они изымали документы 2007 и 2008 гг., которые касались выделения земли под жилищное строительство. Во дворец спорта пришли около 15 сотрудников УЭБиПК. «Их интересовали свежие документы – например, правильно ли расходовались средства на празднование Дня Победы», – добавил Шестун.

По его словам, обыски могут быть связаны с будущими выборами главы района. Шестун рассказал, что глава администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов и другие высокопоставленные чиновники обещали ему «проблемы с областным ГУВД и ФСБ», если он пойдет на прямые выборы.

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»

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Политика
Новости

Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов»

Ведомости
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На текущей неделе власти США введут новые санкции в отношении России. В санкционный список будут включены 6–10 российских «олигархов», рассказал Bloomberg источник в администрации президента. Американские власти собираются расширить санкции из-за якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента в 2016 г.

По словам источника, решение о конкретном количестве состоятельных россиян  еще не принято. Администрация президента вынуждена ответить на давление со стороны конгрессменов, требующих конкретных мер.

В январе этого года власти США опубликовали так называемый «кремлевский доклад» (список бизнесменов, которых власти США считают приближенными к Кремлю) из 210 состоятельных россиян, высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров компаний. Часть списка была обнародована, однако есть и засекреченная часть доклада. По утверждению источника Bloomberg, санкции будут вводиться на основании засекреченной части «кремлевского доклада».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает фразу «российские олигархи» неуместной. «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», – сказал он. Каких-либо официальных подтверждений этим сообщениям мы не видим. Основываться на сообщениях СМИ мы не можем. Дождемся официальных сообщений», – прокомментировал ситуацию Песков.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники написала, что новые санкции могут быть введены против как минимум шести бизнесменов из «кремлевского доклада».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

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Политика
Новости

Суд Германии отпустил под залог экс-главу Каталонии Пучдемона

Интерфакс/Ведомости
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Суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн освободил под залог в 75 000 евро бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, обвиняемого в Испании в мятеже и коррупции.

Пучдемон выпущен на свободу на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию, передает Deutsche Welle. Однако суд решил также, что обвинение в мятеже не может быть основанием для экстрадиции: основанием для выдачи Испании может стать менее серьезное обвинение в растрате.

В марте судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании. После этого он был вынужден покинуть Финляндию и был задержан полицией ФРГ на границе с Данией по пути в Бельгию.

В Испании Пучдемону может грозить до 30 лет тюрьмы за мятеж, сепаратизм и растрату госсредств.

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Политика
Новости

Минобрнауки предложило выдавать золотые медали с учетом результатов ЕГЭ

Ведомости
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Минобрнауки собирается привязать вручение золотых медалей школьникам к их результатам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Министерство уже подготовило проект изменений порядка выдачи медали «За особые успехи в учении». Целью данных изменений является повышение значимости золотой медали, стимулирование учащихся к достижению высоких результатов во время обучения. «Для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо... получить итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно пройти итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным предметам не менее 70 баллов по двум предметам», – говорится в сообщении.

Министр образования Ольга Васильева считает данные изменения упорядочиванием системы выдачи медалей. «За последнее десятилетие произошла девальвация понятия "золотая медаль", и наша задача – возвратить это замечательное явление в нашу жизнь. Мы столкнулись с тем, что значение медали как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется», – приводятся в сообщении слова Васильевой.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

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Финансы
Новости

ЦБ: законопроект о финансовом омбудсмене согласован со всеми ведомствами

Ведомости
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Руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка России Михаил Мамута рассказал о том, что законопроект о создании в России института финансового уполномоченного согласован с участниками рынка и со всеми ведомствами. В скором времени он поступит на рассмотрение в Госдуму, передает «Интерфакс».

«Законопроект прошел проработку со всеми ассоциациями и заинтересованными органами власти и предполагает отложенную дату вступления в силу – 270 дней, для того чтобы при необходимости снять какие-то вопросы», – отметил Мамута.

Руководитель юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов заявил, что работа финансового уполномоченного не будет финансироваться за счет госбюджета, источником ее финансирования должна быть отрасль. «Нужно найти возможность финансирования за счет отрасли и одновременно обеспечить, чтобы он принимал решения достаточно компетентные и юридически корректные, которые позволяли бы разрешать споры», – пояснил он.

По мнению Гузнова, финансовых уполномоченных должно быть несколько – по направлениям рынка. «На первоначальном этапе создается специальная служба обеспечения финансового уполномоченного, действующая как автономная некоммерческая организация, она учреждается Банком России. ЦБ предоставит первоначальный имущественный взнос для того, чтобы эта служба начала функционировать, набирать штат, советников, консультантов. Но постепенно все финансирование должно перейти на взносы финансовых организаций», – сказал Гузнов.

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Политика
Новости

Основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен вступил в неофашистскую партию

Ведомости/Интерфакс
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Основатель французской ультраправой партии «Национальный фронт» 89-летний Жан-Мари Ле Пен вступил в европейскую неофашистскую партию «Альянс за мир и свободу», пишет Le Parisien. «В момент революционных изменений в Европе мы принимаем в свои ряды Жан-Мари Ле Пена – нашего вождя и лидера, который поведет нас к новым победам», – говорится в заявлении «Альянса за мир и свободу». Политик подтвердил вступление в ряды партии.

Жан-Мари Ле Пен был исключен из рядов «Национального фронта» в 2015 г. на основании идеологических разногласий с дочерью – лидером крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен. В 2017 г. Марин Ле Пен во втором туре проиграла выборы президента Франции Эмманюэлю Макрону.

Жан-Мари Ле Пен с единомышленниками основал «Национальный фронт» в 1972 г. В последние годы он допустил ряд провокационных заявлений по поводу исторических событий: к примеру, политик выступил в защиту французского маршала Петена, который во время Второй мировой войны согласился на сотрудничество с нацистскими захватчиками. Жан-Мари Ле Пен выражал мнение, что газовые камеры, использовавшиеся нацистами для убийства людей, были, пусть и ужасной, но лишь «деталью» Второй мировой войны.

Подобные высказывания шли вразрез со взятым Марин Ле Пен курсом на изменение имиджа партии и на отказ от наиболее спорных ее идеалов. В марте на съезде «Национальный фронт» принял решение лишить Жан-Мари Ле Пена статуса почетного председателя партии.

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Финансы
Новости

ЦБ сможет продлевать на полгода действие временной администрации в банках

Ведомости
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