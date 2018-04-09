Трамп примет решение по Сирии в ближайшее время

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Facebook создаст независимую комиссию для изучения влияния соцсетей на выборы

Facebook создаст независимую комиссию для изучения влияния соцсетей на выборы и демократию. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг написал на странице в Facebook.

«Сегодня мы делаем еще один шаг – создание независимой избирательной комиссии, которая будет изучать влияние соцсетей на выборы и демократию», – говорится в его заявлении. По его словам, в комиссию войдут эксперты, независимые исследователи.

«Мы дадим этим исследователям доступ к нашим ресурсам, чтобы они могли делать беспристрастные выводы о роли Facebook на выборах, в том числе о том, как мы выявляем риски на нашей платформе и какие шаги мы должны предпринять до будущих выборов», - уточнил Цукерберг.

Как отмечается в пресс-релизе Facebook, работа комиссии будет финансироваться благотворительным фондом Джона и Лауры Арнольд, фондом Демократии, фондом Уильяма и Флоры Хьюлетт, фондом Джона С. и Джеймса Л. Найтов, фондом Чарльза Коха, инвестфондом Omidyar Network и фондом Альфреда П. Слоана. Как отмечается в сообщении, Facebook не будет иметь права просматривать или утверждать результаты исследований до публикации.

«Оглядываясь назад, стало ясно, что мы слишком медленно выявляли вмешательство в выборы в 2016 г.», - заключил Цукерберг.