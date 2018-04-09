Трамп примет решение по Сирии в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп пообещал, что примет решение по Сирии в ближайшие 24-48 часов. Об этом пишет The New York Times.
«Это было жестоко. Это было ужасно», – отметил Трамп. Нельзя допускать, чтобы такое происходило, добавил он: «Если это русские, если это Сирия, если это Иран, если все они вместе, мы это выясним».
В субботу в пригороде столицы Сирии могла произойти химическая атака. Если применение химоружия в Сирии подтвердится, это должно повлечь немедленную реакцию мирового сообщества, указывал госдепартамент США. В понедельник пройдет экстренное заседание Совбеза ООН. «Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного», – писал Трамп в твиттере, комментируя возможную химатаку. Россия будет пытаться блокировать расследование применения химического оружия, предположил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.