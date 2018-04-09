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Военные врачи не выявили у сирийцев из Восточной Гуты химического отравления

Российские военные врачи не выявили у находящихся в больнице города Дума сирийцев (Восточная Гута) признаков химического отравления. Об этом «Интерфаксу» рассказали в российском Центре по примирению враждующих стороны в Сирии.

«Военные врачи центра посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ», - отметил представитель центра.

Сирийская оппозиция ранее заявила, что 7 апреля правительственные силы устроили химическую атаку в пригороде Дамаска. По неподтвержденным данным, погибнуть могли около 70 человек. Дамаск опровергает данную информацию. Российский генштаб назвал данную информацию ложной.

9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал, что в ближайшие 48 часов примет решение в отношении Сирии из-за химической атаки. Госдеп считает виновными в нападении Россию и Сирию.