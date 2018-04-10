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«Коммерсантъ» узнал о планах преобразования Российского Красного Креста в госорганизацию

Российский Красный Крест может быть преобразован из общественной организации в государственную, пишет «Коммерсантъ». Это следует из законопроекта «О Российском Красном Кресте», который сейчас дорабатывается в межведомственной рабочей группе.

В настоящее время РКК действует в рамках законодательства об общественных объединениях. Отдельного закона о Красном Кресте в России принято не было, хотя по международным конвенциям она взяла на себя это обязательство, отмечает глава московского отделения РКК адвокат Игорь Трунов.

Законопроект был написан группой депутатов еще в 2015 г. Из общественной организации РКК предлагается преобразовать в «основанную на членстве общественно-государственную организацию». Президент будет назначать попечительский совет организации, а членам совета предстоит избирать ее президента. Организация должна остаться членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. При этом в качестве ее куратора определен Минздрав. Аналогичные планы были и у МЧС, рассказал один из авторов законопроекта, теперь – член Совета Федерации Сергей Калашников. Этим он объяснил и задержку документа в нижней палате.

Игорь Трунов уверен, что законопроект противоречит международным нормам и в случае его принятия РКК будет «вычеркнут из международного движения». Того же мнения придерживается и член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин. Он указывает на то, что в Женевской конвенции, подписанной Россией, Красный Крест описывается как «общественная международная организация, которая носит добровольческий характер», а став государственной, организация потеряет независимый статус.

Издание напоминает о претензиях российских властей в адрес РКК. Так в 2006 г. ее обвиняли в том, что она не израсходовала за год по целевому назначению более 48,6 млн руб., собранных для помощи пострадавшим от захвата заложников в Беслане в 2004 г. Налоговики требовали заплатить подоходный налог. В мае 2012 г. Минюст сообщал о нарушениях устава организации, но к ноябрю того де года они были устранены. Представители благотворительных фондов подвергали сомнению предварительный отчет РКК о помощи пострадавшим в Крымске в 2012 г., когда организация собрала около 1 млрд руб.