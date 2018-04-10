Порошенко вслед за США введет санкции против российского бизнеса
Совет национальной безопасности Украины (СНБО) на ближайшем заседании примет решение о введении персональных санкций в отношении «российских олигархов». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает «112 канал».
Украина планирует согласовать их с санкциями, введенными в отношении российского бизнеса США.
«Дал поручение СБУ, кабинету министров и секретарю СНБО подготовить проект решения, который будет вынесен на СНБО. Санкции будут введены и будут максимально гармонизированы с решением правительства США», - заявил он.
Украинский лидер подчеркнул, что в список санкций Киева войдет совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, а также «другие российские олигархи».
Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против 26 человек и 15 компаний, в том числе против «Рособоронэкспорта», «Российской финансовой корпорации» и «Русала». Американская сторона вновь обвинила России в присоединении Крыма, «разжигании насилия на востоке Украины», поддержке президента Сирии Башара Асада, а также деятельности «русских хакеров».
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)