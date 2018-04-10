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Жители Волоколамска подали иски к полигону «Ядрово» на 800 000 рублей

Жители Волоколамска подали в городской суд восемь исков о возмещении морального вреда на сумму 100 000 руб. каждый, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя истцов Инну Елисееву.

«Жители заявили восемь исков... к ООО "Ядрово", третьим лицом заявлена администрация района», — пояснила она.

Также местные жители подали в суд иск с требованием закрыть полигон. В качестве истцов выступают семь человек, пять из них действуют в интересах несовершеннолетних. Третьим лицом по делу указана администрация Волоколамского муниципального района Московской области. Дата слушаний в Волоколамском городском суде назначена на 7 мая.

5 апреля РБК со ссылкой на местных чиновников сообщил, что в администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов. По их словам, действия правоохранительных структур могут быть связаны с митингами против мусорных полигонов и предстоящими выборами на местном уровне. Акции протеста в Волоколамске начались после того, как 21 марта на «Ядрово» произошел сильный выброс свалочного газа. В результате этого учащиеся расположенной рядом с полигоном школы стали жаловаться на плохое самочувствие. В больницу Волоколамска в тот день госпитализировали 57 детей.

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