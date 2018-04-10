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Трамп отменил поездку в Перу из-за Сирии

Президент США Дональд Трамп отказался от участия в латиноамериканском саммите, который состоится в столице Перу – Лиме. Американский лидер также отменил рабочую поездку в колумбийскую столицу Боготу, передает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Сары Сандерс.

«По его просьбе вместо него туда отправится вице-президент Майк Пенс. Президент останется в США, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире», – сказала Сандерс.

Трамп во время турне по Латинской Америке должен был приехать с рабочим визитом в Перу и Колумбию. В Лиме 13–14 апреля президент США должен был принять участие в саммите Америк.

9 апреля Трамп заявил, что в ближайшие 48 часов примет решение по поводу дальнейших действий в отношении Сирии из-за возможного применения химического оружия в Восточной Гуте.