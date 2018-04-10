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Организация по запрещению химоружия направит экспертов в Восточную Гуту

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит специальную миссию в Восточную Гуту. Эксперты ОЗХО должны будут установить или опровергнуть подлинность сообщений о применении химического оружия в городе Дума. Об этом говорится в сообщении организации.

«После появления первых сообщений о возможном применении химоружия в Думе ОЗХО начала собирать информацию из всех доступных источников и анализировать ее. Гендиректор организации Ахмет Узюмджю рассмотрел вопрос об отправке миссии экспертов в Думу для установления фактов вокруг этих утверждений», - говорится в сообщении.

Секретариат ОЗХО обратился к сирийским властям с просьбой подготовить все необходимое к приезду экспертов.

Сирийская оппозиция 7 апреля заявила о химической атаке в пригороде Дамаска (Восточная Гута, город Дума). По неофициальной информации, в результате инцидента могли погибнуть около 70 человек. Москва и Дамаск опровергают факт применения химического оружия в Восточной Гуте.