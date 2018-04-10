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Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответить на химическую атаку в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила по телефону с американским президентом Дональдом Трампом и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном возможное применение химического оружия в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте (недалеко от Дамаска), передает телеканал Sky News. Мэй, Макрон и Трамп осудили возможную химическую атаку, а также пришли к выводу о необходимости ответа со стороны международного сообщества.

«Международному сообществу необходимо отреагировать на соблюдение всемирного запрета на использование химического оружия. Соединенное Королевство и США должны тесно сотрудничать, в том числе с международными партнерами для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности», – сообщает телеканал.

По итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом Макрон заявил о том, что в ближайшие дни Франция объявит о своем решении.

Сирийская оппозиция ранее объявила том, что в Восточной Гуте было применено химическое оружие. По неофициальным данным, погибло около 70 человек. Власти Сирии опровергают данную информацию. Генштаб России назвал сведения о химатаке ложью.