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WP узнала о тайной встрече Помпео с Ким Чен Ыном

Директор ЦРУ, выдвинутый президентом на позицию госсекретаря, Майк Помпео провел тайную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном . Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два источника, имеющих непосредственную информацию о секретной поездке Помпео в КНДР во время Пасхальных каникул. Целью визита должна была стать подготовка личной встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

Во время сенатских слушаний на прошлой неделе Помпео заявлял, что настроен оптимистично в том, что касается перспектив личной встречи двух лидеров. На его миссию, вероятно, намекал и сам Трамп. 17 апреля он заявил, что США провели прямые переговоры с КНДР «на очень высоком уровне». Президент США объявил, что сядет за стол переговоров со своим корейским коллегой в начале июня, если не раньше. В ЦРУ ситуацию не комментируют. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп пока не общался лично с Ким Чен Ыном, передает Bloomberg.

История заочных отношения Дональда Трампа и Ким Чен Ына очень эмоциональна. Во время своего новогоднего обращения - 2018 к жителям Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал, что на его рабочем столе есть специальная «ядерная кнопка»: «Я не угрожаю, но хочу, чтобы вы понимали, что ядерная кнопка установлена на моем рабочем столе». Трамп в ответ написал: «Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощней, чем его, и моя кнопка работает!». До этого Трамп называл Ким Чен Ына «маленьким ракетным человеком» и «сумасшедшим», а тот президента США – «политическим еретиком», «хулиганом и нарушителем порядка», а также «изгоем и гангстером».

Перелом в тональности наметился в ноябре 2017 г. «Почему бы Ким Чен Ыну не перестать оскорблять меня, называя «старым», ведь я никогда не называл его «коротким и толстым»? Ну, я ведь так стараюсь быть его другом — и, возможно, когда-нибудь это случится!» — написал тогда Трамп. А уже в январском интервью WSJ американский президент заявил: «У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я завожу отношения с людьми. Думаю, вы удивлены этому». 6 января президент США допускал возможность своего телефонного разговора с Ким Чен Ыном, заявив, что «верит в диалог».