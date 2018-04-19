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Российское посольство подозревает Лондон в манипуляциях с пробами крови Юлии Скрипаль

Российское посольство в Лондоне подозревает, что в кровь Юлии Скрипаль могли ввести химикат перед тем, как взять ее кровь на анализ, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря посольства, непонятно, каким образом в крови Юлии Скрипаль спустя 18 дней после попытки отравления эксперты смогли обнаружить неразложившийся токсичный химикат.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 12 апреля обнародовала итоги расследования дела Скрипалей. В заявлении организации говорилось, что проведенный в лаборатории в Нидерландах анализ крови пострадавших подтвердил выводы Великобритании о типе вещества, которым были отравлены полковник ГРУ и его дочь.

Как отметил представитель посольства, такая картина не характерна для отравляющих веществ нервно-паралитического действия и у Сергея Скрипаля, пострадавшего в большей степени, подобного не наблюдалось. С высокой долей вероятности можно предположить, что перед отбором проб токсичный химикат «впрыснули» в кровь находящейся в коме Юлии Скрипаль, «в связи с чем он не успел вступить в биохимическую реакцию», пояснил пресс-секретарь посольства. По его словам, посольство России в Лондоне обратилось с нотой в Форин-офис с требованием провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль российскими медиками.

Пресс-секретарь посольства заявил, что российская сторона до сих пор не имеет доступа к результатам расследования, к реальной картине случившегося, «не располагает возможностью провести самостоятельную оценку того, что произошло в Солсбери». В распоряжении России только доклад экспертов ОЗХО, «российские специалисты задаются все новыми и новыми вопросами», добавил он.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова удивлена тем, что обнаруженный в крови Юлии Скрипаль химикат не подвергся процессу распада. «Даже неспециалисту понятно, что любые вещества, попадающие в человеческий организм, немедленно подвергаются биохимическим процессам, приводящим к их распаду (это школьная программа). Почему этого не произошло в данном случае, - непонятно», - сказала она во время брифинга.

4 марта возле торгового центра в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По информации Скотланд-Ярда, несколько недель они находились в больнице в критическом состоянии. Следствие считает, что Скрипалей пытались отравить нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое якобы разрабатывалось на территории России в советские годы.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ