США обвинили Россию и Сирию в дезинфекции места химической атаки в Сирии

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Блогер Варламов выдвинулся в мэры Москвы с программой сноса заборов и перекраски Кремля

Блогер Илья Варламов сообщил о планах баллотироваться в мэры Москвы. «В сентябре будут выборы, и у оппозиции нет определенности. По крайней мере, неизвестно о каких-либо сильных кандидатах», – заявил он. По словам Варламова, альтернативы действующему мэру Москвы Сергею Собянину нет, но можно использовать выборы для того, чтобы донести свои идеи.

Объявив об участии в выборах, Варламов представил и концепцию своей предвыборной программы. Она называется «Радикальный урбанизм» и призвана сделать жизнь в столице удобнее.

Программа состоит из 17 пунктов. В частности, Варламов предлагает открыть Кремль для свободного посещения и перекрасить крепость в белый цвет. По мнению блогера, необходимо дальше развивать общественный транспорт, прежде всего трамваи и троллейбусы, и способствовать передвижению по городу на велосипедах. Кроме того, в Москве предлагается ликвидировать служебные парковки, например у здания Госдумы.

Для борьбы с пробками и повышения качества жизни в столице Варламов предлагает ввести платный въезд в центр города, а также полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца, за исключением автомобилей жителей центра города, такси и общественного транспорта.

Отдельный пункт предвыборной программы посвящен московским заборам. Варламов предлагает демонтировать большинство заборов в городе. «Весь центр постоянно перекрыт. К реальной безопасности это не имеет отношения», – заявил он.

Крыши московских домов Варламов предложил превратить в места отдыха горожан, а подвалы отдать для хранения вещей, например колясок. Некоторые объекты блогер планирует снести, говорит Варламов. К примеру, памятник Петру I и торговый центр «Атриум». Садовое кольцо он призывает повторно реконструировать и засадить его деревьями.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Ранее о своем желании участвовать в выборах мэра Москвы заявили Собянин, председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.