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Сенат США утвердил нового директора NASA

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост директора NASA Джим Брайденстайн был утвержден на эту позицию сенатом с перевесом в 1 голос, передает CNN. За него проголосовали 50 сенаторов, против – 49.

Бывший летчик из резерва ВМС, экс-директор музея авиации в Оклахоме и действующий член комитета по науке, космосу и технологиям палаты представителей, 42-летний Брайденстайн станет первым конгрессменом, который возглавит NASA. Годовой бюджет агентства превышает $19 млрд.

Трамп выдвинул его кандидатуру еще в сентябре 2017 г., но утверждена она была только сейчас. Демократы были настроены категорически против Брайденстайна. Сомнения были и у республиканцев, но в итоге победила партийная дисциплина. Как заявил поддержавший кандидатуру нового директора NASA сенатор Марко Рубио, по его мнению, Трамп заслуживает того, чтобы его выдвиженцы занимали высшие правительственные должности.

В начале апреля Трамп критиковал действия демократов в сенате по блокированию выдвинутых им кандидатов. «39% выдвинутых мною кандидатур, в том числе дипломатов в зарубежные страны, не прошли процедуру утверждения из-за препятствий и задержек со стороны демократов», – писал он на своей страничке в Twitter. «Никогда такого не было. Безобразие!» – резюмировал он.