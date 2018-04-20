Володин раскритиковал работу Минздрава по импортозамещению лекарств

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Новак прокомментировал слова Трампа об искусственном завышении цен на нефть

Связывать текущий рост цен с искусственными ограничениями нельзя, считает министр энергетики России Александр Новак. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который ранее обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

«Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!» — написал Трамп в пятницу в Twitter.

Нельзя говорить, что цены кто-то искусственно завышает или занижает, на стоимость нефти влияет большое количество разных факторов, включая баланс спроса и предложения, отметил Новак. «Также на цены влияет добыча сланцевой нефти в США. За последние 1,5 года добыча в США увеличилась на 1,5 млн баррелей в сутки. Это тоже благодаря и совместным действиям ОПЕК и не-ОПЕК. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить о выгоде для США», — сказал министр в интервью Bloomberg TV.

Он напомнил, что полтора года назад на форуме в США все радовались, что благодаря сделке удалось восстановить добычу нефти в Техасе. «Вспомним, в каком состоянии находилась добыча нефти в Техасе», — сказал Новак.

Ранее Новак сообщил, что при благоприятной рыночной конъюнктуре участвующие в соглашении ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи страны на встрече в Вене в июне могут рассмотреть возможность постепенного снижения квот. Сотрудничество стран ОПЕК+ будет продолжено и в 2019 г., однако формат соглашения еще предстоит определить, сказал министр.

В четверг стоимость барреля нефти марки Brent превысила $74 впервые с 27 ноября 2014 г. По данным на 17.46 мск, стоимость Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $73,26 за баррель, нефти WTI — $67,85 за баррель.