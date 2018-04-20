Володин раскритиковал работу Минздрава по импортозамещению лекарств
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал выполнение Минздравом работы по импортозамещению лекарств на российском рынке. По его словам, действия ведомства были неэффективными. Около 68% лекарств на российском рынке представляют собой импортные препараты, отметил Володин. Американские компании при этом получают чистую прибыль в размере около 50 млрд руб. ежегодно, добавил он.
Володин привел в пример оборонную сферу: «обеспечили импортозамещение... практически до 100%». Володин заявил, что считает необходимым после назначения нового министра здравоохранения обсудить вопрос импортозамещения лекарств в Госдуме, взять эту тему на контроль, «а также обозначить ее при согласовании кандидатуры будущего премьера».
Володин призвал сделать все возможное для привлечения на российский рынок лучших фармацевтических компаний стран, не поддержавших санкции против России.