Правительство поддержало увеличение госпошлины на загранпаспорт и водительские права
Российское правительство одобрило законопроект об увеличении размера госпошлины за выдачу некоторых документов. Это следует из решений, размещенных на сайте кабинета министров.
В частности, сбор за получение загранпаспорта нового образца предлагается повысить с 3500 до 5000 руб., для детей до 14 лет – с 1500 до 2500 руб. Кроме того, предлагается также повысить цены на регистрацию транспорта – с 800 до 1500 руб., а также на выдачу водительских прав – с 2000 до 3000 руб.
В июне 2017 г. эти изменения одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. В ее решении говорится, что увеличение госпошлин позволит частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.