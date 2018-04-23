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Российский МИД отказался гарантировать невмешательство России в выборы в США

Москва не готова предоставить США гарантии невмешательства в американский избирательный процесс. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских. «Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», - заявил он. Ранее посол США в России Джон Ханстман заявил, что Вашингтон будет готов рассмотреть вопрос о проведении переговоров по кибербезопасности, если Москва не вмешается в выборы в Конгресс.

«Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной», - заметил Крутских. Слова американского дипломата он рассматривает в контексте обвинений России, ставших на западе новой реальностью. «Если не обвинить Россию хоть в чем-то, то человека просто не поймут, как будто он говорит на другом языке…» - сказал он.

Крутских указал на то, что США, по данными американских СМИ, как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран, в том числе и российские политические процессы. Спецпредставитель российского президента указал, что если о чем-то и договариваться, то лишь о «взаимных гарантиях», а еще лучше – об «универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. «Выполнять чьи-то ультимативные требования» Москва, по его словам, не будет.