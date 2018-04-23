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Российский МИД отказался гарантировать невмешательство России в выборы в США

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Москва не готова предоставить США гарантии невмешательства в американский избирательный процесс. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских. «Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», - заявил он. Ранее посол США в России Джон Ханстман заявил, что Вашингтон будет готов рассмотреть вопрос о проведении переговоров по кибербезопасности, если Москва не вмешается в выборы в Конгресс.

«Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной», - заметил Крутских. Слова американского дипломата он рассматривает в контексте обвинений России, ставших на западе новой реальностью. «Если не обвинить Россию хоть в чем-то, то человека просто не поймут, как будто он говорит на другом языке…» - сказал он.

Крутских указал на то, что США, по данными американских СМИ, как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран, в том числе и российские политические процессы. Спецпредставитель российского президента указал, что если о чем-то и договариваться, то лишь о «взаимных гарантиях», а еще лучше – об «универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. «Выполнять чьи-то ультимативные требования» Москва, по его словам, не будет.

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Министры иностранных дел G7 подтвердили сохранение против России «украинских» санкций

Ведомости
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Министры иностранных дел стран «большой семерки» заявили о продлении санкций в отношении России из-за ее политики на Украине. «Министр [иностранных дел Канады Христя] Фриланд и другие главы МИД стран G7 подтвердили общую приверженность уважению международного права, в том числе в отношении территориального суверенитета. Санкции, которые были введены против России после ее неприемлемых действий на Украине, будут продолжены», — говорится в заявлении, опубликованном в твиттере МИДа Канады.

22 апреля министры иностранных дел начали двухдневную встречу. В этом году впервые на заседание G7 присутствовал представитель Украины, глава МИД Павел Климкин. На специальном заседании по Украине обсуждались проблемы Крыма и Донбасса.

Климкин заявил о поддержке позиции Киева со стороны G7. «Обсуждая формат миротворческой операции все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность (тяжелое оружие должно не работать и строго контролироваться), затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам», - приводит его слова «Укринформ».

На прошлой неделе главы внешнеполитических ведомств G7 призвали Россию немедленно обеспечить «полное раскрытие своей ранее необъявленной программы «Новичок» экспертам ОЗХО в соответствии с ее международными обязательствами, указывают министры. Министры заявили, что Россия с большой степенью вероятности несет ответственность за нападение в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Авторы заявления также приветствовали «меры по ограничению деятельности враждебных российских разведслужб».

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Политика
Новости

Россия проверит Великобританию на предмет ведения военной деятельности

Ведомости
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Российские специалисты проведут инспекцию в Великобритании для получения информации о предстоящих учениях и проводимой королевством военной деятельности. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Проверка пройдет с 23 по 26 апреля в рамках так называемого Венского документа от 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности, передает «Интерфакс».

Инспекция проводится для определения масштабов уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь района будет охватывать около 16 000 кв. км. Российские инспекторы посетят учебные районы, прослушают информацию о проводимой там военной деятельности и о находящихся формированиях и воинских частях вооруженных сил Великобритании, рассказал Рыжков. Кроме того российским представителям расскажут о запланированных Великобританией с 21 апреля по 4 мая 2018 г. объединенных учениях «Совместный воин 18/1», - рассказал он.

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Политика
Новости

Генсек ООН заявил необходимости реформы Совета безопасности организации

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Структура Совета Безопасности ООН больше не отражает баланс сил мире, уверен генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гуттериш. «У нас есть структурная проблема в СБ. Он представляет тот мир таким, как он выглядел после Второй мировой войны, но уже не представляет сегодняшний мир. Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Идет дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН», - заявил он в интервью телеканалу SVT.

Гуттериш констатировал возвращение холодной войны, но указал на отличие от прошлого. «Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков», - считает он. Генсекретарь ООН признал, что в существующем виде СБ организации не в состоянии решить конфликт в Сирии.

Структурные проблемы СБ ООН обсуждались на неформальной встрече его представителей 21-22 апреля в шведской провинции Сконе, на вилле бывшего генсека ООН Дага Хаммершельда. Гуттериш признал, что вопрос об ответственность за химатаки в Сирии фактически «полностью парализовал» СБ ООН. Встреча в Швеции дала надежду на выход из этого «драматического тупика». «У нас была очень конструктивная дискуссия, и мы приняли некоторые перспективные решения», - отметил генеральный секретарь ООН.

10 апреля Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США о разработке нового механизма расследования химических атак в Сирии. По подсчетам Sky News, это был уже 12-й раз, когда Москва использовала право вето по сирийскому вопросу. Ранее сирийская оппозиция заявляла, что 7 апреля правительственные войска Сирии применили химическое оружие на территории Восточной Гуты, в городе Дума. В ответ на инцидент в Думе 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским объектам химоружия. Сирия и Россия отрицали факт применения химоружия.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах Путина посетить Вену

Ведомости
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Президент России Владимир Путин может посетить Австрию в июне 2018 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники в Москве и в Вене, а также на собеседника в Кремле. Такая возможность обсуждалась в ходе визита в Москву 20 апреля министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Путин может принять участие в праздновании 50 лет со дня заключения контракта на поставки газа из СССР на австрийский рынок. Это произошло 1 июня 1968 г. Первой западной компанией, заключившей долгосрочный договор на поставки газа из СССР, стала OMW. Сегодня она является одним из участников проекта по строительству экспортного газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2».

Путин публично обращал внимание на предстоящий юбилей. Так, во время приезда в Москву федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца 28 февраля российский президент заявил, что все это время наша страна «вносила весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности всего европейского континента. Предстоящий юбилей наглядно подтверждает репутацию России как надежного поставщика энергоресурсов».

В 2017 г. «Газпром» установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию — 9,1 млрд куб. м газа. Это на 50,3% (3 млрд куб. м) превышает показатель 2016 г. 9 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и главы правления OMV AG Райнера Зеле. По ее итогам было объявлено о планах Австрии по дальнейшему наращиванию импорта российского газа.

Австрия оказалась одной из девяти европейских стран, отказавшихся от высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Курц заявил тогда о желании сохранить «мост между Востоком и Западом» и оставить открытыми «каналы для переговоров с Россией». А глава австрийской дипломатии отметила, что «100-процентного доказательства, что Россия имеет отношение к данному происшествию», не существует. При этом заявление ЕС о солидарности с Великобританией и временный отзыв из Москвы посла Евросоюза Маркуса Эдерера Вена поддержала.

Глава МИД Австрии, будучи беспартийной, была выдвинута по инициативе вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе, являющегося сторонником сближения с Россией. В 2016 г. АПС заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией».

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Бизнес
Новости

Reuters сообщил о замораживании активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд

Ведомости
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Долларовые счета ряда компаний, входящих в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, на общую сумму $1,5-2 млрд оказались заблокированы из-за санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Например, с проблемами столкнулся машиностроительный концерн Sulzer, который ранее вынужден был выкупить у «Реновы» 5 млн своих акций, чтобы избежать попадания под санкции, пишет агентство. Кроме того, временно были заблокированы зарплатные счета ряда швейцарских сотрудников «Реновы». Руководство холдинга, по данным агентства, обратилось за помощью к швейцарским властям, которые ранее содействовали выкупу ценных бумаг Sulzer.

«Вторичные санкции могут принять фактически межнациональный характер, распространяя свое действие даже на страны, которые не собираются вводить меры, подобные американским, и даже не согласны с ними», - сказал один из собеседников агентства.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских предпринимателей и связанных с ними компаний. Под санкции попал и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Группа компаний управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной и других отраслях.

Политика
Новости

Число погибших при взрыве в Кабуле превысило 50

Ведомости
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По последним данным, жертвами теракта в столице Афганистана стали 52 человека, сообщает ToloNews со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 31 погибшем и десятках раненых.

Взрыв у центра регистрации избирателей в Кабуле устроил террорист-смертник. Теракт произошел около 10.00 в воскресенье (8.30 мск). Спустя два часа аналогичное нападение произошло в провинции Баглан на северо-востоке страны, там погибли семь человек.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство».

В Афганистане 14 апреля началась регистрация избирателей для участия в объединенных парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь. 

Стиль жизни
Новости

Меню первого обеда на «Титанике» продано на аукционе за $140 000

Ведомости
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Меню самого первого обеда, поданного на борту «Титаника», продано на аукционе в Великобритании за 100 000 фунтов стерлингов ($140 000), сообщает телерадиокомпания Би-би-си. Торги проводил аукционный дом Henry Aldridge & Son.

Меню с борта корабля забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтхоллер. На листе бумаги перечислены блюда, которые подавались техническому составу лайнера во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 г.

В тот день на корабле подавали говяжий бульон и куриный суп. В качестве основного блюда можно было выбрать жареную курицу, ягненка или ветчину со шпинатом. На гарнир предлагались горошек, цветная капуста и вареная картошка. Из десертов в меню указаны пудинг, королевские груши и пирожные, а также кофе.

Перед тем как лайнер отправился 10 апреля из Саутгемптона в Нью-Йорк, офицер передал это меню своей супруге. Лайтхоллер выжил при крушении корабля, он умер только в 1952 г.

В ночь с 14 на 15 апреля «Титаник» столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул в течение 2 часов 40 минут. В результате крушения погибли около 1500 человек, 712 пассажиров и членов экипажа были спасены. 

Стиль жизни
Новости

Нину Дорошину похоронят во вторник на Пятницком кладбище

Ведомости
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Прощание с народной артисткой России Ниной Дорошиной начнется 24 апреля в 11.00 мск на Другой сцене театра «Современник» (Чистопрудный бульвар, дом 17). Затем актрису похоронят на Пятницком кладбище, говорится в сообщении театра.

Дорошина умерла ночью 21 апреля на 84-м году жизни у себя дома в Москве. Причиной смерти стала остановка сердца.

На счету Дорошиной около 20 фильмов, но больше всего она запомнилась зрителям по роли Надежды в картине «Любовь и голуби». Почти сразу после окончания театрального училища актриса пришла работать в «Современник», где и прослужила 59 лет.

«Шок – вот чувство, которое сегодня испытывает театр. И ничего не помогает с ним справиться. Да, все знали, что здоровье в последнее время подводило Нину Михайловну и возраст брал свое. Но невозможно поверить в то, что Дорошина больше не выйдет на сцену «Современника», – говорится в сообщении театра.

Как сообщили СМИ, к Дорошиной в последнее время часто приезжала скорая помощь. В последний раз врачи были у актрисы в среду, диагностировали проблемы с сердцем, однако от госпитализации она отказалась. 

Памяти Нины Дорошиной

Финансы
Новости

Россия и США отказались участвовать в докапитализации Всемирного банка

Ведомости
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Россия и США не будут участвовать в докапитализации Всемирного банка, сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак. При этом США сохранят блокирующий пакет, который будет снижен с 20 до 15%.

Акционеры группы Всемирного банка в субботу приняли решение увеличить его капитал на $13 млрд. Из них $7,5 млрд предназначаются Международному банку реконструкции и развития (IBRD), $5,5 млрд – Международной финансовой корпорации (IFC). Это позволит «усилить возможности институтов, борющихся с бедностью в мире», считает Всемирный банк.

Россия не будет участвовать в докапитализации, потому что не согласна с тем, что Международная ассоциация развития (IDA), входящая в группу Всемирного банка, «поддерживается на плаву» за счет прибыли банка, получаемой «за счет самых нуждающихся акционеров – заемщиков». «И какая-то рециркуляция очень странная. Мы считаем, что если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция», – пояснил Сторчак (цитата ТАСС).

«С другой стороны, история с запретом действий Всемирного банка на территории России известна. В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?» – добавил замминистра.

По его словам, США также отказались от участия в докапитализации, но добились принятия пакетного решения, согласно которому Вашингтон сохранит за собой блокирующий пакет.

В августе 2014 г., после введения санкций США и Евросоюза в отношении России в связи с ситуацией в Донбассе, представители G7 заблокировали выделение средств на проекты Всемирного банка в России. На рассмотрении банка тогда находились девять проектов в России стоимостью $1,34 млрд.

Технологии
Новости

Telegram предложил запустить бумажные самолетики в поддержку свободного интернета

Ведомости
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Telegram разослал пользователям уведомление, в котором предложил им присоединиться к акции в поддержку свободного интернета. «Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера», – говорится в сообщении.

Позже Telegram разослал еще одно сообщение, в котором предложил пользователям через час после завершения акции выйти на улицу и собрать самолетики, которые они найдут возле своего дома. 

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля, однако, по данным на 22 апреля, он был доступен в России для многих пользователей. Telegram пока удается избежать блокировки, поскольку мессенджер постоянно меняет ip-адреса.

Причиной для блокировки стал отказ Telegram передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера. 

Аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии, по данным Mediascope, составляла в марте 12,4 млн человек. По оценкам сервиса Combot, число пользователей мессенджера в стране в прошлом месяце приблизилось к 15 млн.

Кого блокирует Роскомнадзор

Технологии
Новости

Google прокомментировал сообщения о блокировке его ip-адресов

Ведомости
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Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов. «Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях», – сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Google. Чем вызваны проблемы, он не уточнил.

Пользователи в воскресенье пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google. По данным сервиса Down Detector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около часа ночи 22 апреля.

Предположительно, проблемы вызваны действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть ip-адресов Google. Об этом, например, сообщали гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей. Telegram удается избежать блокировки благодаря смене ip-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем – на подсеть Google, сообщал Роскомнадзор. 

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