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Правительство Армении отправило делегацию на консультации в Москву

Исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Армен Геворкян в четверг утром отправился в Москву для проведения рабочих переговоров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

По данным источника агентства, в Москву накануне вечером прибыл министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который намерен провести неофициальные переговоры с представителями российских властей. По словам собеседника, основной темой переговоров станут вопросы, связанные с внутриполитическим кризисом в Армении и российско-армянскими союзническими отношениями.

В четверг в Ереване продолжились акции протеста, которые возглавляет депутат парламента Никол Пашинян. Демонстранты требуют ухода из власти всех представителей правящей Республиканской партии.

Массовые протесты вынудили премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, бывшего президента страны, 23 апреля сложить с себя полномочия. Исполняющим обязанности премьера Армении стал однопартиец Саргсяна Карен Карапетян.

В Ереване возобновились протесты