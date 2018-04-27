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Президент ВТБ предложил списать 104 000 рублей со счета Путина на посадку деревьев

Президент ВТБ Андрей Костин предложил посадить 0,26 га леса в Иркутской области за счет средств президента России Владимира Путина. «Если вы не возражаете, мы посадим эти деревья от вашего имени», — сказал Костин, обращаясь к Путину во время заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО) в пятницу. — Для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 000 руб.».

На деньги Путина планируется купить 1040 саженцев сосны для восстановления сгоревшего леса в Иркутской области, пояснил Костин. По его словам, клиенты ВТБ уже высадили там более 800 000 деревьев.

Не дожидаясь реакции Путина, Костин сразу после выступления направился к президенту, держа в руках непрозрачную папку. «Вы за деньгами уже идете? — поинтересовался Путин. — Страшные люди эти банкиры».

Позже Костин оказался в числе четырех членов попечительского совета РГО, которых Путин попросил остаться для разговора, «не связанного с деятельностью» общества. Такое же приглашение получили руководители ВГТРК Олег Добродеев, «Газпромнефти» Александр Дюков и «Аэрофлота» Виталий Савельев. О теме разговора Путин не сообщил.

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