Новости
Политика
Новости

Президент ВТБ предложил списать 104 000 рублей со счета Путина на посадку деревьев

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент ВТБ Андрей Костин предложил посадить 0,26 га леса в Иркутской области за счет средств президента России Владимира Путина. «Если вы не возражаете, мы посадим эти деревья от вашего имени», — сказал Костин, обращаясь к Путину во время заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО) в пятницу. — Для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 000 руб.».

На деньги Путина планируется купить 1040 саженцев сосны для восстановления сгоревшего леса в Иркутской области, пояснил Костин. По его словам, клиенты ВТБ уже высадили там более 800 000 деревьев.

Не дожидаясь реакции Путина, Костин сразу после выступления направился к президенту, держа в руках непрозрачную папку. «Вы за деньгами уже идете? — поинтересовался Путин. — Страшные люди эти банкиры».

Позже Костин оказался в числе четырех членов попечительского совета РГО, которых Путин попросил остаться для разговора, «не связанного с деятельностью» общества. Такое же приглашение получили руководители ВГТРК Олег Добродеев, «Газпромнефти» Александр Дюков и «Аэрофлота» Виталий Савельев. О теме разговора Путин не сообщил.

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

Стиль жизни
Новости

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр» в этом году, следует из программы кинофестиваля. 

Фильм рассказывает о начале творческого пути музыканта Виктора Цоя и группы «Кино». Главную роль исполнил Тео Ю, также в фильме сыграли Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Александр Горчилин, Филипп Авдеев и другие. 

Серебренников монтировал фильм, находясь под домашним арестом. Он обвиняется в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили 133 млн руб.

Мировая премьера фильма состоится на 71-м Каннском кинофестивале в мае. В российский прокат картина выйдет 7 июня.

Закроет кинофестиваль фильм Веры Кричевской «Дело Собчака».

29-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи со 2 по 10 июня. В основной конкурсной программе представлены 12 фильмов. 

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Абызов заявил о неэффективности инструментов блокировки Telegram

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов заявил о том, что инструменты блокировки мессенджера Telegram неэффективны, передает «Интерфакс».

«Не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно», - отметил Абызов. По его словам, необходимо избегать таких ситуаций, как с блокировкой Telegram. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проанализировать, как работают все инструменты, которые есть в наличии, «как работают в том числе системы обратной связи, когда ограничивается пользователь, который не имеет никакого отношения к предмету ограничений, как быстро реагирует на это надзорное ведомство», пояснил он.

По его словам, важна и скорость принятия решений. «Мы не можем себе позволить, если какие-то инструменты дают сбой, исправлять их в течение длительного времени. А сутки - это уже длительное время», - отметил Абызов. По его словам, в информационной среде необходимо принимать решения практически моментально. «Если где-то ошиблись - быстро исправить. Сегодня так система не сработала», - заявил он.

Абызов надеется, что Роскомнадзор и владельцы Telegram смогут договориться. «Telegram - это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение», - сказал он. 

В ночь на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов попали ip-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. К сбоям в работе этих сайтов привели действия иностранных хостинг-провайдеров, объяснил Роскомнадзор. Позже Mail.ru Group, которой принадлежат «Одноклассники», «Мой мир» и «В контакте», запустила собственные прокси-серверы для обхода блокировок.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Мегафон» приобрел частоты для 5G

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Мегафон» закрыл сделку по покупке компании «Неоспринт» за 720 млн руб., следует из сообщения компании. 70% суммы «Мегафон» выплатит до 7 мая этого года, остальные деньги компания получит спустя три месяца.

По данным «Мегафона», «Неоспринт» владеет третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, доступным в Москве, - ей принадлежит полоса частот шириной 24 МГц. Этот диапазон частот востребован для строительства сетей 5G - «Мегафон» планирует развернуть на них в столице опытную сеть пятого поколения, которая будет работать на ЧМ-2018 по футболу.

Пока ни у одного российского оператора нет частот для развертывания таких сетей. Между тем, согласно программе «Цифровая экономика», к 2020 г. 5G-сети должны быть развернуты во всех городах России с населением от 1 млн человек.

5G позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем в сетях четвертого поколения (LTE), - до 1 Гбит/с. Технологию планируется применять для подключения сотен тысяч датчиков и других устройств интернета вещей. Одну из первых 5G-сетей в мире развернули на Олимпийских играх в Пхенчхане Intel, Samsung и оператор KT. В течение пяти лет расходы российских операторов на внедрение 5G составят примерно 300 млрд руб., посчитала ранее операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Группа ABBA записала две новые песни впервые за 35 лет

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые песни. Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram. «Мы все четверо почувствовали, что спустя 35 лет будет весело объединить свои силы снова и прийти в звукозаписывающую студию. Так мы и сделали», — говорится в сообщении.

Результатом стали две новые песни, одну из которых — I Still Have Faith in You — в декабре исполнит цифровая копия квартета в специальной программе, спродюсированной телеканалами NBC и BBC, отмечается в сообщении.

По словам музыкантов, в процессе работы они почувствовали, что время будто остановилось, а 35 лет перерыва были лишь коротким отпуском. «Возможно, мы постарели, но песня — новая. И это хорошо!» — заключили они.

Группа ABBA была создана в 1972 г., за 10 лет существования квартет выпустил восемь альбомов, сообщается на сайте группы. До сих пор ежегодно продаются около 2-3 млн пластинок группы. Песни ABBA легли в основу мюзикла Mamma Mia!, который посмотрели около 60 млн человек.

В 2010 г. АВВА была включена в Зал славы рок-н-ролла. Осенью 2017 г. группа анонсировала мировое турне, в которое отправились цифровые копии музыкантов.

Авто
Новости

Управляющий директор Kia Motors в России ушел из компании

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управляющий директор российского представительства Kia Motors Александр Мойнов покинул пост, сообщает RNS со ссылкой на сообщение компании. «С 27 апреля 2018 г. Александр Мойнов оставляет пост управляющего директора компании и покидает Kia Motors Rus на основании личного решения», — говорится в сообщении.

Компания пока не назначила нового управляющего директора.

Мойнов работал в Kia Motors с января 2016 г. Он начал работу в автомобильном бизнесе с 1993 г. в компании General Motors. В разные годы занимал руководящие должности в GM, Opel, Chevrolet.

Под руководством Мойнова Kia Motors увеличила рыночную долю с 10,2 до 11,4%, а модель Kia Rio стала самым продаваемым автомобилем среди всех представленных на российском рынке моделей, отметили в компании.

10 самых продаваемых автомобилей в 2017 году

Бизнес
Новости

Набсовет «Алросы» 28 апреля рассмотрит интеграцию с «Кристаллом»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Наблюдательный совет «Алросы» рассмотрит 28 апреля вопрос об интеграции крупнейшего в России огранщика - «Кристалла», сообщила алмазодобывающая компания. В марте этого года Минфин заявлял о подготовке приватизации «Кристалла», на 100% принадлежащего России.

«Приобрести в ходе приватизации акции смоленского производителя бриллиантов «Кристалл» способен только стратегический инвестор, и выступить в этой роли может только компания «Алроса», - говорил в марте 2017 г. агентству «Интерфакс» генеральный директор «Кристалла» Максим Шкадов. В марте 2018 г. представитель «Кристалла» подтверждал «Ведомостям», что другой претендент на приватизацию едва ли возможен.

Представитель «Алросы» подчеркнул, что решений об одобрении или неодобрении участия «Алросы» в приватизации «Кристалла» на заседании набсовета 28 апреля не предусматривается. «Пока речь идет лишь об обсуждении целесообразности такой интеграции и ее перспектив, возможных вариантов интеграции, включая вопросы, касающиеся потенциальной системы распределения сырья и управления продажами», - пояснил представитель алмазодобывающей компании.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд отказался перевести экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы отказался перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, который является фигурантом дела о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

«Суд не нашел обоснованности для удовлетворении ходатайства следствия», — приводит «РИА Новости» слова судьи Евгении Николаевой.

С ходатайством о переводе Малобродского под домашний арест ранее выступил Следственный комитет. Следователи указывали на возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья. Прокуратура выступила против изменения меры пресечения.

Малобродский вместе с режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвиняются в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили 133 млн руб.

По делу проходят также гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Кирилл Серебренников в Басманном суде

Авто
Новости

Скончался создатель Chevrolet Niva Валерий Доманский

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На 77-м году жизни после инсульта скончался один из создателей модификаций советского автомобиля повышенной проходимости ВАЗ-2121 «Нива» и ведущий конструктор внедорожника второго поколения Chevrolet Niva Валерий Доманский. Его смерть в пятницу подтвердил представитель «АвтоВАЗа», сообщило «РИА Новости».

Доманский жил и работал в Тольятти и до последнего дня принимал активное участие в деятельности «АвтоВАЗа». «Коллектив предприятия глубоко скорбит о потере и выражает искренние соболезнования семье и близким Валерия Ивановича», - сказал представитель автоконцерна.

«Нива», вставшая на конвейер «АвтоВАЗа» в 1977 г., стала первым в мире крупносерийным автомобилем-кроссовером и «лицом» советского, а позднее - и российского автоэкспорта. Всего произведено более 2 млн этих автомобилей, продажи усовершенствованной модели под брендом LADA 4x4 продолжаются по сей день. Доманский работал над автомобилем вместе с его идеологом Петром Прусовым, разработал его амфибийный вариант ВАЗ-2122 «Река», не пошедший в серию, а также ВАЗ-2123, ставший впоследствии Chevrolet Niva.

Под руководством Доманского были разработаны и освоены в производстве автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. В последние годы Доманский работал над улучшениями Chevrolet Niva, а также над «Нивой» третьего поколения на оригинальной вазовской платформе. В итоге руководство автозавода решило делать новый внедорожник на платформе Renault (LADA 4х4 NG (New Generation)).

В 2017 г. скончался Петр Прусов, ведущий конструктор первой «Нивы» ВАЗ-2121, вместе с которым долго работал Доманский.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети «Одноклассники», «Мой мир» и «В контакте», запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок. «Для стабильного доступа к вашим любимым сервисам запилили прокси. Пользуйтесь!» – говорится в сообщении компании в группе «В контакте».

В пресс-службе Mail.ru Group «РИА Новости» подтвердили эту информацию. В компании не связывают это с блокировкой конкретных сервисов. «Как говорил Зигмунд Фрейд: "Иногда сигара – это просто сигара", а прокси – это просто прокси», – пошутили в пресс-службе.

В ночь на 27 апреля IP-адреса «В контакте», «Одноклассников», а также «Яндекса», Twitter, Facebook, Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet попали в реестр запрещенных сайтов.

Это стало результатом действий Роскомнадзора, который с 16 апреля пытается заблокировать Telegram. Мессенджеру удается обходить блокировку, меняя IP-адреса. Например, он использует хостинг Amazon и Google. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего возникают проблемы с доступом к другим ресурсам.

Кого блокирует Роскомнадзор

Бизнес
Новости

Nord Stream 2 привлек у партнеров 2 млрд евро

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Оператор проекта строительства газопровода «Северный поток - 2» - Nord Stream 2 - привлек суммарно у партнеров 2 млрд евро. Об этом рассказал в ходе телефонной конференции начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников, передает ТАСС.

«В марте 2018 г. проектная компания привлекла от европейских энергетических компаний дополнительно 404 млн евро. Таким образом, общая сумма привлеченных средств достигла 2 млрд евро», - пояснил Иванников.

Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения для начала строительства, напомнил он. Сейчас ведется работа по получению аналогичных разрешений от Швеции, Дании и России.

Ранее финансовый директор Nord Stream Пол Коркоран заявлял, что участники «Северного потока - 2» в прошлом году инвестировали в проект около 3 млрд евро. Средства распределены равными долями между западными инвесторами и «Газпромом».

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале снизилась почти на 35%

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2018 г. снизилась на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,2 млрд руб., следует из отчета компании.

При этом выручка компании выросла на 5,5% до 431,3 млрд руб. Валовая прибыль компании снизилась на 8,8% до 68,3 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 19,2% до 39,9 млрд руб., доналоговая прибыль упала на 31% до 17,8 млрд руб.

«Снижение финансовых показателей связано с отсутствием индексации грузовых тарифов в январе 2018 г. При этом закупочные цены для РЖД на материалы и топливо выросли с начала года», сказали ТАСС в пресс-службе РЖД.

По итогам прошлого года чистая прибыль РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась почти в 14 раз до 139,7 млрд руб., выручка — на 5,6% до 2,25 трлн руб., EBITDA — на 11,8% до 496 млрд руб. Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок. Чистый долг РЖД на конец 2017 г. составил 975,7 млрд руб.

РЖД входит в мировую тройку лидеров среди железнодорожных компаний, в том числе по объемам грузовых и пассажирских перевозок. Холдинг начал работу в октябре 2003 г., он на 100% принадлежит государству.

РЖД еще есть на чем сэкономить

Читать ещё
Preloader more
Фото