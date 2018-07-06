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«Интерфакс» сообщил об аресте племянника бывшего главы Дагестана Абдулатипова

Суд в Махачкале арестовал племянника экс-главы Дагестана Асхабали Абдулатипова, возглавляющего ГКУ «Автохозяйство», и бывшего первого вице-премьера республики Рамазана Алиева. Их подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 285 УКР), передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Советский суд Махачкалы на два месяца арестовал Алиева и Абдулатипова», - уточнил источник.

В среду, 4 июля, в доме и кабинете Алиева сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Бывшего вице-премьера после следственных действий задержали. Врио главы Дагестана Владимир Васильев в тот же день принял решение об увольнении Алиева.

Абдулатипов был главой Дагестана с сентября 2013 г. Осенью прошлого года президент Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию. В конце июня «Коммерсантъ» писал, что Абдулатипова могут допросить в качестве свидетеля по делу о хищениях в республике. Он был во главе Дагестана в тот период, когда, по информации следствия, были совершены экономические преступления. Фигурантами по уголовному делу проходят врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Их обвиняют в хищении денег, выделенных из бюджета республики на реализацию социальных программ.