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Мосгоризбирком отказался пустить Гудкова на выборы мэра Москвы

Председателю Партии перемен (бывшая «Гражданская инициатива») экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову отказано в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Такое решение в субботу принял Мосгоризбирком, передает «Интерфакс».

Как сообщила член комиссии Римма Кузнецова, Гудков в положенный срок до 18.00 3 июля представил в комиссию необходимый пакет документов для регистрации кандидатом, однако из необходимых 110 подписей муниципальных депутатов он предоставил лишь 63.

На тех же основаниях в регистрации отказано самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову. А в связи с непредоставлением документов в выборах не будут участвовать политик Сергей Митрохин (лидер московского отделения «Яблока», полномочия которого приостановило федеральное бюро партии), журналист Антон Красовский, фермер Герман Стерлигов, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и другие заявившиеся на выборы. Ряд кандидатов отказались от продолжения предвыборной гонки самостоятельно.

Как ожидается, решение о регистрации пяти кандидатов, преодолевших муниципальный фильтр, – самовыдвиженца Сергея Собянина, Вадима Кумина (КПРФ), Михаила Дегтярёва (ЛДПР), Михаила Балакина (партия «Союз горожан») и Ильи Свиридова («Справедливая Россия») – будет принято не следующей неделе.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г. в единый день голосования.

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