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Представитель Депардье назвал пиар-акцией новость о долгах актера по налогам

Информация о том, что приставы не смогли взыскать с Жерара Депардье налоговую задолженность в Саранске, является «обыкновенной PR-акцией с целью создать общественный резонанс». Об этом говорится в комментарии финансовой службы Депардье, поступившем в редакцию «Ведомостей». Ни налоговый орган, ни судебный пристав-исполнитель не воспользовались стандартным способом урегулирования задолженности – безакцептным списанием средств с расчетного счета, который известен обеим службам, говорится в заявлении. Кроме того, пристав-исполнитель на вопрос финансовой службы актера об источнике возникновения задолженности ответить не смог.

«Информация о возникшей задолженности в 1113 руб. была получена финансовой службой господина Депардье 08.07.2018 г., а именно уже после окончания исполнительного производства, и это при учете того, что на вооружении бухгалтерии Депардье все самые современные электронные инструменты взаимодействия с налоговым органом. В настоящее время с налоговым органом ведется активная работа с целью урегулирования инцидента», - говорится в комментарии.

Финансовая служба актера утверждает, что Депардье осуществляет предпринимательскую деятельность в России с 2013 г. и всегда «являлся, является и будет являться образцовым налогоплательщиком». «Обещание главы республики Мордовии, которое было озвучено и в СМИ в 2013 г., о безвозмездной передаче квартиры или дома на территории республики Мордовия в личное пользование (и собственность) Жерару Депардье так и остались словесными обещаниями», – говорится в сообщении. По этой причине судебные приставы не нашли собственности у актера. Депардье в Саранске имеет лишь прописку в квартире друга. Единственная квартира, которая принадлежит Депардье на территории России, находится в республике Чечня в городе Грозном, говорится в заявлении. Эту квартиру актеру подарил глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее на сайте Управления федеральной службы судебных приставов по республике Мордовия появилась информация о том, что приставы не смогли взыскать с Депардье налоговую задолженность в Саранске. Размер задолженности, а также данные о том, за какой срок она возникла, не указаны.

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