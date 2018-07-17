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Трамп заявил, что встреча с Путиным прошла лучше саммита НАТО

Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки прошла даже лучше, чем саммит стран НАТО в Брюсселе, написал в Twitter президент США Дональд Трамп, подводя итоги своего завершившегося накануне дипломатического тура в Европу.

«В то время как я провел прекрасную встречу с НАТО, собрав много денег, моя встреча с Владимиром Путиным была еще лучше. К сожалению, СМИ не сообщают об этом – фейковые новости сходят с ума!» – написал Трамп. Перед этим он обрушился на масс-медиа и за неверное освещение саммита НАТО. «НАТО был слабым, теперь он [альянс] снова сильный, что плохо для России. СМИ пишут только, что я был груб с лидерами, не упоминают деньги!» – посетовал Трамп.

В ходе встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля Трамп, в частности, рассказал, что российский президент очень сильно отрицал обвинения во вмешательстве в выборы в США. Трамп отметил, что доверяет и своим спецслужбам, но поддержал идею о допуске России к расследованию. Многие представители как демократической, так и республиканской партии в США сочли слова Трампа позором страны, сдачей позиций и победой Путина.

Российский президент назвал встречу содержательной и полезной.