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Геннпрокуратура уточнила слова Путина о Браудере по просьбе президента

В Генпрокуратуре России уточнили размер средств, которые были якобы похищены финансистом, основателем британского фонда Hermitage Сapital Уильямом Браудером и его партнерами из России и потрачены на избирательную кампанию Демократической партии США, передает «Интерфакс».

По словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, преступная группа Браудера с помощью офшорных схем смогла вывести из России деньги и акции на $1,5 млрд, из них на счета Демократической партии США были перечислены не $400 млн, как ранее заявил президент Владимир Путин, а $400 000. По его словам, президент Владимир Путин попросил, «чтобы мы поправили его оговорку, которую он допустил вчера». Куренной назвал $400 000 огромной суммой. «А вообще фонд братьев Зифф (партнеров Браудера - "Ведомости") в 2016 г. направил в предвыборный фонд демократов $1,2 млн, добавил он.

Путин во время совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом попросил США оказать помощь в расследовании дела Браудера. Он напомнил Трампу о том, что американская сторона может направить запрос на проведение допросов обвиняемых в США россиян по условиям Договора 1999 г. о взаимной помощи по уголовным делам. Российские следователи могут провести эти допросы. Однако, по мнению Путина, такие «действия были взаимными».

«Мы тогда будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех официальных лиц, в том числе представителей спецслужб, в США, которых мы подозреваем в совершении противоправных действий на территории России в присутствии наших следователей», - сказал Путин, имея в виду дело Браудера.

По мнению следствия, в России группа лиц во главе с Браудером незаконным путем заработала более $1,5 млрд. Эти средства были выведены в США. «$400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Хиллари Клинтон, это официальные данные, присутствующие в их отчетах. Это их дело, они, возможно, сделали это легально, но деньги получены нелегально», - сказал Путин на пресс-конференции. Следствие подозревает, что некоторые сотрудники спецслужб США «сопровождали эти незаконные сделки», говорил российский президент.