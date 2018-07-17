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Госдума поддержала законопроект о штрафах за непроведение согласованного митинга

Госдума приняла в первом чтении проект закона о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов - в частности, за непроведение акций, согласованных властями, сообщил сайт Госдумы. Авторы законопроекта - единороссы Дмитрий Вяткин и Александр Грибов.

Согласно законопроекту, КоАП дополняется новой статьей 20.2 «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия». Ответственность по ней наступает за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления.

Для граждан размер штрафа будет составлять от 5000 до 25 000 руб., для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 руб. и для юридических лиц - от 20 000 до 100 000 руб. Возбуждать такие дела предлагается сотрудникам полиции, а рассматривать их будут районные суды.

Штрафы авторы законопроекта обосновывают тем, что согласованная акция влечет расходы на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, а также оказание при необходимости участникам мероприятия неотложной медицинской помощи. Сотрудники присутствуют на месте и в том случае, если акция не проводится, отмечают авторы, что влечет злоупотребления.

«Наиболее ярким примером таких злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 г. 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту - новое мероприятие). Все мероприятия были согласованы, однако проведены не были. Таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад скорой помощи в заявленном месте», - сказано в документе.