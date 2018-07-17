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Бывший главный следователь Москвы Дрыманов арестован судом по делу о взятках

Бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов арестован судом по делу о взятках и взят под стражу, сообщил «Интерфакс». Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября», - огласила решение судья Елена Канева.

Сегодня Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ в качестве подозреваемого по уголовному делу. Перед началом суда он заявил, что не признает вину и «готов к процессуальному сражению». После судебного заседния он сказал, что намерен обжаловать арест.

Дрыманов в течение последнего года находился в центре коррупционного скандала. Его фамилия упоминалась в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР (ч. 6 ст. 290 УК) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), одному из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Обвиняемые по делу – первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и службы безопасности СКР Михаил Максименко и начальник управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов.

В конце мая Дрыманов подал в отставку. Его обязанности в настоящее время исполняет заместитель руководителя ГСУ СКР Андрей Стрижов.