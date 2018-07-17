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Браудер ответил на обвинение Путина в финансировании кампании Клинтон

Основатель британского фонда Hermitage Сapital Уильям Браудер в колонке в Time ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что Hermitage финансировал президентскую кампанию Хиллари Клинтон, конкурента президента США Дональда Трампа.

«Последнее обвинение Путина в том, что я пожертвовал $400 млн Хиллари Клинтон, настолько смехотворно и лживо, что граничит с бредовым расстройством. Я никогда не делал политических пожертвований - ни Хиллари Клинтон, ни какому-либо другому кандидату», - написал Браудер. Браудер напомнил, что уже 29 лет является гражданином Великобритании, и поэтому о его преследовании Путину следовало бы говорить с премьером страны Терезой Мэй, «у которой нашлось бы несколько отборных слов» после отравления в Солсбери.

Отвечая на вопросы после саммита с Трампом 16 июля, Путин действительно упомянул Браудера, но сказал, что не сам бизнесмен, а его деловые партнеры «$400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон» из денег, незаконно заработанных в России. Сегодня Генпрокуратура по поручению Путина уточнила, что речь шла не о $400 млн, а о $400 000. Также российские власти назвали имена американцев, которых хотели бы допросить по делу Браудера, - среди них есть бывший посол США в России Майкл Макфол.