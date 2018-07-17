В Белом доме погас свет во время заявления Трампа о доверии спецслужбам

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Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили мировое соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом»

На трехсторонних переговорах России, Украины и Еврокомиссии по транзиту российского газа в Европу через Украину обсуждалось мировое соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», однако решения по этому вопросу нет. Об этом сегодня заявил участник переговоров с российской стороны – министр энергетики Александр Новак, передал «Интерфакс».

«Это один из вариантов урегулирования отношений. Никаких решений по этому вопросу не принято. Думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться дополнительно на консультациях в октябре», – сказал он. По его словам, стороны обменялись мнениями и не имели задачи достичь решения.

По прогнозам Новака, украинская газотранспортная система будет обеспечена загрузкой в ближайшие 5–10 лет в связи с увеличением поставок российского газа в Европу. «Мы уже понимаем на сегодня, что в период ближайших 5–10 лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017–2018 гг. Речь может идти о дополнительных 10–15% роста. Эти дополнительные объемы обсуждались как один из возможных источников загрузки газотранспортной системы Украины», – отметил Новак.

Вопрос транзита российского газа через Украину поднимался во время встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки. Трамп высказал озабоченность по поводу газопровода «Северный поток – 2» в обход Украины, сказал Путин. «Я заверил г-на президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит», – сказал российский президент. Он также заявил, что Россия готова «продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами [«Газпромом» и «Нафтогазом»] в Стокгольмском арбитражном суде».

Причина конфликта компаний – стоимость и объем транзита российского газа через Украину. Согласно контракту «Газпром» должен прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд. «Газпром» ни разу столько не прокачал, а «Нафтогаз» отдельно не устраивал тариф (около $21,3 за 1000 куб. м). В 2014 г. «Нафтогаз» подал иск в Стокгольмский арбитраж. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер назвал требования «Нафтогаза» неприемлемыми: украинцы предлагали поднять тариф с $2,7 до $5 за прокачку 1000 куб. м на 100 км.

28 февраля 2018 г. арбитры постановили, что «Газпром» должен заплатить компенсацию в размере $2,56 млрд, оставили неизменным требование о минимальном транзите и отказали в ретроспективном пересмотре тарифа. «Газпром» обжаловал вердикт.