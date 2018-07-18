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Словакия выдала России бывшего члена банды Шамиля Басаева

Член бандгруппы Шамиля Басаева Аслан Яндиев экстрадирован из Словакии в Россию, сообщает ФСБ. Он доставлен 17 июля авиарейсом из Братиславы в Москву.

Яндиев причастен к организации и совершению в 2006 г. серии резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств большой мощности на территории городского парка и в развлекательном центре Владикавказа. В 2010 г. Яндиев сбежал за рубеж и предпринимал активные попытки легализации на территории Швейцарии, Голландии и других европейских государств, отмечают в ФСБ.

В 2011 г. на основании российской ориентировки он был задержан в Словакии. Как указывают в ФСБ, Яндиев пытался сорвать экстрадицию и в течение семи лет через адвокатов опротестовывал решение о его выдаче в Россию. Однако представленные доказательства преступлений Яндиева позволили судебным органам Словакии вынести окончательное решение об его экстрадиции, подчеркивает спецслужба.

Вооруженные формирования Басаева в середине 90-х гг. совершили целую серию терактов. В частности, террористы захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был ликвидирован 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ.

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