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«Коммерсантъ»: ФСБ завела уголовное дело о госизмене на предприятиях «Роскосмоса»

Следственная группа Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришла с обысками в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш) в Королеве, а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко подтвердил факт проверки. «Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам», - заявил он изданию, не вдаваясь в подробности.

По данным издания, поводом стало уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Газета указывает, что ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. Так, как выяснила ФСБ, западные спецслужбы получили результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно».

«Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», — рассказал газете один из источников, знакомый с материалами спецслужбы. Он не стал называть фамилии фигурантов дела и их процессуальный статус. По его мнению, история «точно не завершится одними увольнениями».

Издание напоминает, что гиперзвуковыми проектами занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение», которая не входит в периметр «Роскосмоса». При этом она тесно сотрудничает с головной научной организацией госкорпорации и одним из его предприятий - ЦНИИИМаш. Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) принадлежит на 100% «Роскосмосу».

Сам Пайсон ранее работал в ЦНИИМаше, а затем перешел в фонд «Сколково» на пост директора по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций. Как выяснило издание, за несколько дней до обысков было принято решение о его увольнении с поста директора исследовательско-аналитического центра ОРКК. По данным газеты, это объясняется тем, что в новой организационно-штатной структуре «Роскосмоса», формируемой Рогозиным, места для такого центра ОРКК не предусмотрено.