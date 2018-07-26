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Ансамбль имени Александрова не станет выступать на «Нашествии»

Выступление на рок-фестивале «Нашествие» не входит в планы академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, сообщил ТАСС художественный руководитель коллектива Геннадий Саченюк.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минобороны писала, что ансамбль им. Александрова заменит на «Нашествии» артистов, отказавшихся от выступления.

От выступления на «Нашествии-2018» отказались певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш». Монеточка прямо не назвала причины отказа, остальные музыканты объяснили свое решение милитаризацией музыкального фестиваля.

Минобороны сотрудничает с «Нашествием» с 2013 г. Ведомство представляет на фестивале военную технику, проводит акции патриотического характера и организует пункт записи на контрактную службу в армии. В 2015 г. из-за Минобороны от участия в «Нашествии» отказалась группа «Машина времени». Ее лидер Андрей Макаревич заявил, что у него «нет желания петь песни на фоне танков».

«Нашествие» – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, который проводится с 1999 г. В 2017 г. «Нашествие» посетили около 200 000 человек, говорится на сайте фестиваля. С 2009 г. «Нашествие» проводится в одном и том же месте – в селе Большое Завидово в Тверской области. В 2018 г. фестиваль пройдет с 3 по 5 августа.

По данным организаторов «Нашествия», в этом году на фестивале выступят около 150 групп. Согласно информации на сайте фестиваля, участие подтвердили «Сплин», Сергей Шнуров, «Алиса», «Ночные снайперы», «Пикник», «Мельница», «Ария», Noize MC и другие исполнители и группы.