Новый клип группы «Ленинград» набрал более 3,1 млн просмотров менее чем за сутки‍

Новый клип группы «Ленинград» менее чем за сутки набрал в YouTube более 3,1 млн просмотров. В клипе снимались футболист Александр Кержаков, журналист Александр Невзоров, а также несколько известных рэперов. Название песни - «Ч.П.Х.».

В клипе спародировано музыкальное рэп-состязание (баттл) двух рэперов - Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Гнойного (Вячеслав Машнов/Карелин). Действие происходит в кабаке, зал которого заполнен людьми. Вначале на сцене начинаеть петь стройная брюнетка в пятнистой светлой шубе. Ее перебивает лидер группы Сергей Шнуров, начиная исполнять припев песни. В середине песни он сетует на то, что его оппонент в баттле не процитировал строчки поэта Николая Гумилева. В баттле против Гнойного Федоров зачитал его стих «Слово».

В клипе Невзоров курит сигару за столом над блокнотом с записями. Кержаков, выпивая в баре, промахивается мимо рта.

На данный момент самым популярным видео «Ленинграда» на YouTube является клип на песню «Экспонат», за 1,5 года он набрал 112 млн просмотров.