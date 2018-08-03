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МИД объяснил появление американца у берегов Чукотки

Задержанный на территории Чукотки гражданин США Джон Мартин заблудился из-за сложных метеоусловий, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Около двух недель назад он принял решение выйти в открытое море, и из-за сложных метеоусловий и в связи с отсутствием средств навигации несколько дней провел в море, и таким образом оказался на территории России», – объяснила Захарова появление американца у берегов России (цитаты по «Интерфаксу»).

Власти Чукотского муниципального района предоставили Мартину медицинское обслуживание, состояние его здоровья удовлетворительное. По итогам проверки установлено, что американец зарегистрирован в штате Аляска, проживает в Анкоридже. Он путешествовал по реке Юкон на личной одноместной лодке, а затем вышел в открытое море.

Мартин будет доставлен в Анадырь, о чем правительство региона информировало генконсульство США во Владивостоке. «С ним все хорошо, а будет еще лучше», – заключила Захарова.

Источник «Интерфакса» ранее утверждал, что приплывший на лодке из Аляски американец попросил политического убежища в России.