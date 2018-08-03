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Политика
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МИД объяснил появление американца у берегов Чукотки

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Задержанный на территории Чукотки гражданин США Джон Мартин заблудился из-за сложных метеоусловий, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Около двух недель назад он принял решение выйти в открытое море, и из-за сложных метеоусловий и в связи с отсутствием средств навигации несколько дней провел в море, и таким образом оказался на территории России», – объяснила Захарова появление американца у берегов России (цитаты по «Интерфаксу»).

Власти Чукотского муниципального района предоставили Мартину медицинское обслуживание, состояние его здоровья удовлетворительное. По итогам проверки установлено, что американец зарегистрирован в штате Аляска, проживает в Анкоридже. Он путешествовал по реке Юкон на личной одноместной лодке, а затем вышел в открытое море. 

Мартин будет доставлен в Анадырь, о чем правительство региона информировало генконсульство США во Владивостоке. «С ним все хорошо, а будет еще лучше», – заключила Захарова.

Источник «Интерфакса» ранее утверждал, что приплывший на лодке из Аляски американец попросил политического убежища в России.

Экономика
Новости

Китай пригрозил ввести пошлины на товары из США на $60 млрд

Ведомости
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Власти Китая намерены принять ответные меры в случае введения новых ввозных пошлины на китайские товары со стороны США. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Китая. Пекин готов ввести повышенные пошлины на импорт произведенных в США товаров, годовой объем поставок которых составляет $60 млрд.  

«Комиссия по таможенным тарифам Госсовета КНР приняла решение ввести повышенные ввозные пошлины в размере 25%, 20%, 10% и 5% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около $60 млрд", — говорится в сообщении ведомства. 

Белый дом 1 августа подтвердил, что планирует повысить ввозные пошлины на импорт китайских товаров объемом $200 млрд в год до 25%. Ранее американские власти уже ввели 25%-ную пошлину на импортируемые из Китая товары на $35 млрд. 

Торговые разногласия между Китаем и США начались после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими странами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. Китай в этот же день ввел в ответ пошлину в 25% на импорт американских товаров.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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Политика
Новости

Руководителя карельского «Мемориала» этапируют в Петрозаводск

Ведомости
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Руководитель карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» историк Юрий Дмитриев, обвиняемый в сексуальном насилии над приемной дочерью, будет доставлен в Петрозаводск 27 августа после проведения психиатрической экспертизы, сообщил «Интерфаксу» в пятницу его адвокат Виктор Ануфриев. Экспертиза продлится до 15 августа.

В апреле Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. В то же время суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к двум с половиной годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы. Прокуратура требовала для Дмитриева девять лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

В июне Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб прокуратуры отменил оправдательный приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. 27 июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 28 июня он был арестован на два месяца. Дмитриеву предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Правозащитник Юрий Дмитриев известен своей работой по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. В 1997 г. экспедиция «Мемориала» под его руководством обнаружила захоронение жертв «большого террора» в лесном урочище Сандармох. На этом месте в 1937–1938 гг. расстреляли и похоронили более 9500 человек. Дмитриев является основателем мемориальных комплексов общероссийского значения «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе и составителем книг памяти жертв политических репрессий.

Бизнес
Новости

Власти Литвы объяснили претензии к Yandex.Taxi

Ведомости
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Сервис «Яндекс.Такси» передает данные на российские IP-адреса. Об этом сообщил Национальный центр кибербезопасности (НЦК) при министерстве обороны Литвы.

В сообщении уточняется, что во время расследования НЦК выяснил, что сервис по каналам шифрованной связи регулярно подключается и поддерживает активное соединение с 11 уникальными IP-адресами, из которых 10 принадлежат России. »Передача данных осуществляется циклически», - указывается в сообщении центра.

В нем отмечается, что приложение «Яндекс.Такси» требует доступа к большому числу конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства. При этом сервис для передачи данных использует зашифрованные каналы, стандартные порты протоколов. По данным НЦК, может в любое время по шифрованным каналам связи подключаться к адресам в разных регионах России, независимо от того, в каком режиме приложение.

Пресс-служба «Яндекс.Такси», в свою очередь, сообщила «Интерфаксу», что пока не получала никаких запросов от литовских госорганов. «Мы никогда не скрывали, что алгоритмы, необходимые для работы сервиса (например, поиск свободной машины или расчет оптимального маршрута) выполняются в онлайн-режиме на серверах, которые могут быть размещены в том числе и в России», - подчеркнул собеседник агентства. При этом, по его словам, это не имеет отношения к хранению пользовательских данных пользователей ЕС. 

Ранее представитель «Яндекса» говорила «Ведомостям», что сервисом «Яндекс.Такси» в Литве управляет материнская компания - Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах. По словам собеседницы, обработку и хранение данных Yandex.Taxi BV производит в соответствии с законодательными нормами Евросоюза: «Мы открыты и готовы к проверкам. Обвинения против нас не имеют под собой никаких оснований».

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

Политика
Новости

Защита Улюкаева попросила суд списать со счетов экс-министра 130 млн рублей штрафа

Ведомости
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Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева потребовала от суда поскорее взыскать с него 130,4 млн руб. штрафа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилию Хиль.

Однако пока суд не может удовлетворить это ходатайство, добавила она. По словам представителя суда, исполнить приговор невозможно, пока уголовное дело находится в кассационной инстанции. В конце мая защита Улюкаева подала кассационную жалобу на приговор в президиум Мосгорсуда. Когда именно она будет рассмотрена, неизвестно. Для того чтобы приставы могли списать штраф, материалы дела должны вернуться в суд первой инстанции, пояснила Хиль.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Экс-министру также был назначен штраф, до выплаты которого суд арестовал принадлежащие ему земельные участки, частное домовладение, автомобиль, дом, изъятые в ходе обысков монеты из драгоценных металлов, наручные часы и другое имущество.

Адвокаты экс-министра в начале июня просили суд обратить взыскание на деньги, находящиеся на счетах Улюкаева, и снять арест с остального имущества, но ходатайство было отклонено.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

Бизнес
Новости

Еврокомиссия одобрила покупку «Уралхимом» 10% «Уралкалия»

Ведомости
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Приобретение около 10% акций «Уралкалия» компанией «Уралхим» не противоречит европейским нормам конкуренции. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Еврокомиссия пришла к выводу, что сделка не мешает конкуренции из-за отсутствия «значительных горизонтальных пересечений и ограниченного числа вертикальных связей между компаниями». «Еврокомиссия утвердила в соответствии с нормами слияния компаний приобретение российской компанией "Уралхим" [акций] российской компании "Уралкалий", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что оценка сделки проводилась по упрощенным правилам проверки слияний компаний, действующим в Европе.

Совет директоров «Уралкалия» одобрил продажу «Уралхиму» по рыночной стоимости не более 10% квазиказначейских акций компании, находящихся на балансе «Уралкалий-технологии» в начале ноября 2017 г. В декабре того же года сделку согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

«Уралкалий» - крупный производитель и экспортер калия. Среди активов компании рудники и семь обогатительных фабрик в городах Березники и Соликамск. Акционеры «Уралкалия» - «Уралхим» Дмитрия Мазепина (20,1%) и бизнесмен Дмитрий Лобяк (20%) через Rinsoco Trading Co Limited.

Политика
Новости

WSJ сообщила о «тысячах» северокорейцев, работающих в России в обход санкций

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В России работают тысячи северокорейских рабочих, несмотря на запрет ООН. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные российского МВД и Минтруда.

В сентябре Совет Безопасности ООН запретил правительствам других стран выдавать новые разрешения на работу для северокорейцев, хотя существующие трудовые контракты могут быть продлены. Число рабочих из Северной Кореи упало во всем мире, кроме России и Китая, отмечает представитель США. После введения этого запрета Россия выдала более 10 000 разрешений на работу для граждан Северной Кореи. В этом году разрешения получили как минимум 700 человек. При этом те, кто приехал до введения санкций, должны уехать на родину до сентября 2018 г.

Эти санкции были введены, чтобы сократить доход режима северокорейского лидера Ким Чен Ына, отмечает WSJ. Большая часть заработка рабочих из Северной Кореи достается правительству, утверждают американские чиновники. При этом рабочие трудятся в изнуряющих условиях, добавляет издание.

«Они работают, пока не упадут», – приводит WSJ слова подрядчика, который нанимает северокорейцев. По его словам, рабочие трудятся с 7 утра до 10 вечера, у них всего два получасовых перерыва, который они тратят на обед из риса и сушеной рыбы. «Они похожи на солдат. У них есть дисциплина», – сказал изданию гендиректор крупной фирмы недвижимости в Санкт-Петербурге. «Мы хотим продолжать работать с ними», – добавил он.

В качестве примера места работы, где трудятся жители Северной Кореи, WSJ называет агрокомбинат «Южный», принадлежащий основному владельцу «Системы» Владимиру Евтушенкову. В этом году «Южный» нанял 91 северокорейского рабочего. Представитель «Системы» уточнил, что они были наняты до запрета и больше компания не планирует нанимать граждан Северной Кореи.

Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

Технологии
Новости

Журналисты Financial Times потребовали от гендиректора поделиться зарплатой

Ведомости
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Группа журналистов деловой газеты Financial Times потребовала от генерального директора издательской группы Джона Риддинга, который в прошлом году заработал 2,6 млн фунтов ($3,4 млн), вернуть часть полученных средств и перераспределить их между сотрудниками редакции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее обращение журналистов.

Согласно поданной 27 июля отчетности FT, Риддинг стал самым высокооплачиваемым руководителем издания. В 2016 г. он заработал 2,04 млн фунтов, в 2017 г. доход вырос до 2,6 млн. Стив Берд, соруководитель Национального союза журналистов, направил редакторам и журналистам FT по всему миру письмо, в котором заявил, что доходы Риддинга «абсурдно высоки» и что руководителю делового издания стоит помочь тем, кто получает более низкие зарплаты за работу в газете.

По мнению журналистов, Риддинг должен вернуть «абсурдно высокую» сумму, которую он получил в этом году сверх доходов 2016 г., и направить эту разницу на вознаграждение всех сотрудников издания. «Особенно тех, кто получает более низкие зарплаты, и также таким образом помочь преодолеть гендерный разрыв в оплате труда», - подчеркнул Берд в письме от 1 августа.

Обращение к Риддингу, по данным агентства, подписали более 20 журналистов FT. Берд отметил, что сотрудники издания годами страдают от незначительного повышения зарплат, сокращения реальных доходов и недостатка ресурсов. «Решение компании заплатить своему генеральному директору в 100 раз больше, чем журналисту-стажеру, вызывает насмешку над любой концепцией справедливости и нарушает рамки корпоративной целостности», - подчеркнул Берд.

Риддинг не ответил на запрос Reuters о комментариях. Берд подтвердил агентству, что профсоюзный комитет FT разослал электронные письма с возмущением по поводу заработной платы гендиректора издания всем сотрудникам газеты. Пресс-секретарь FT заявил агентству, что издание не комментирует зарплаты сотрудников.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Экономика
Новости

Минфин в августе поставит новый рекорд по закупкам валюты

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Минфин в августе – начале сентября направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке более 383 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства. Эта сумма на 3 млрд руб. превысит рекордный по размеру интервенций июнь.

В августе Минфин ожидает получить 388,3 млрд руб. сверхдоходов от нефти, в то же время по итогам июля фактические нефтегазовые доходы оказались ниже прогнозных на 5,1 млрд руб. Исходя из этого, в период с 7 августа по 6 сентября Минфин направит на покупку валюты 383,2 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 16,7 млрд руб.

До этого с 6 июля по 6 августа Минфин планировал приобрести валюту на 347,7 млрд руб. Таким образом, в августе закупки увеличатся в целом на 10%, а ежедневные интервенции – на 5,7%.

До сих пор максимальными закупки были в июне – начале июля, когда Минфин потратил около 380 млрд руб.

Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 г. для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель). Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния (ФНБ).

В июне Минфин перечислил в ФНБ приобретенную в 2017 г. валюту на 912 млрд руб. По итогам 2018 г. госрезервы за счет подорожавшей нефти могут пополниться на 2,74 трлн руб., следовало из основных направлений налоговой и бюджетной политики министерства.

Политика
Новости

Мутко возглавил комиссию по казачеству

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Виталия Мутко председателем комиссии по казачеству. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

До этого председателем комиссии был Игорь Баринов. Он останется в комиссии, но станет заместителем Мутко. В состав комиссии вошли также первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.

Мутко – экс-министр спорта и бывший зампред правительства по вопросам спорта. В мае он занял пост вице-премьера по строительству. Сам чиновник заявлял, что его новая должность в правительстве находится в другой зоне ответственности, но тематика строительства ему знакома. Пресс-служба кабинета министров уточняла, что в новом составе правительства Мутко курирует в том числе вопросы социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.

В начале июня Медведев назначил Мутко председателем российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией. На этом посту он заменил Александра Хлопонина.

Новое правительство Медведева впервые собралось в полном составе

Политика
Новости

Секретная служба США назвала безответственной статью The Guardian об агенте ФСБ

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Материал The Guardian о россиянке, нанятой Секретной службой госдепа США для работы в посольстве в Москве, написан «безответственно и неточно на основании утверждений анонимных источников». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской службы.

Служба указывает, что еще до публикации статьи направила изданию опровержение и справочную информацию об упоминаемой россиянке. В сообщении отмечается, что в обязанности сотрудницы «входило оказание помощи нашим атташе и службе при взаимодействии с правительством России, ФСБ, МВД и ФСО». В сообщении подчеркивается, что иностранные сотрудники госдепа не получают доступа к секретной информации.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что гражданка России, работавшая в посольстве США в Москве, являлась агентом российских спецслужб, в частности, сотрудничала с ФСБ. При этом россиянка была нанята на работу в американскую службу, в чьи задачи входит «защита национальных лидеров, финансовой и критической инфраструктуры США». По данным газеты, она попала под подозрение американских спецслужб в 2016 г., в 2017 г. была уволена, когда число американских дипломатов по требованию России было сокращено на 755 человек с 1200.

Издание отмечало, что сотрудница имела доступ к внутренней переписке и электронной почте работников дипломатической миссии США в Москве и могла получать конфиденциальную информацию.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Финансы
Новости

Пенсионный фонд Бориса Минца предложил банку «Траст» урегулировать спор

Ведомости
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Негосударственный пенсионный фонд «Будущее», входящий в одноименную группу бизнесмена Бориса Минца, направил предложение банку «Траст» об урегулировании спора на 12,6 млрд руб., заявил в пятницу в арбитражном суде Москвы представитель фонда.

«Истец сделал предложение об урегулировании спора, данное предложение сейчас рассматривается», – сказал представитель НПФ «Будущее» (цитата по «Прайму»). Представитель «Траста» сообщила, что ей не известно о таком предложении, передает «Интерфакс».

В своем иске НПФ требует взыскать с «Траста» 12,55 млрд руб. за акции попавшего под санацию банка «Открытие», по которым не была выставлена оферта.

Арбитраж отложил разбирательство на 5 октября, удовлетворив ходатайство истца об истребовании новых доказательств.

НПФ «Будущее» владел 4,1% акций «ФК Открытие». За несколько дней до ввода в банк временной администрации «Траст» выкупил более 12% его акций на 40 млрд руб. у трех фондов группы «Открытие». Сделка предусматривала увеличение доли «Траста» в «Открытии» сверх 75%, потому следовало выставить оферту остальным акционерам, настаивает «Будущее». Однако оферты удалось избежать, поскольку «Траст» начал получать от фондов бумаги 21 августа, а последняя сделка была заключена 28 августа, накануне объявления о санации группы, а закрыта 30 августа.

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