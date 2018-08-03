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На Украине задержали 11 администраторов групп в «Одноклассниках» и «В контакте»

Служба безопасности Украины (СБУ) в июле задержала 11 администраторов сообществ в социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте», сообщила пресс-служба ведомства. По версии СБУ, они «размещали в интернете антиукраинские материалы по указанию кураторов из российских спецслужб».

Среди задержанных шесть жителей Одессы, двое — из Киевской области, а также жители Бахмута (Донецкая область), Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Задержанные администраторы групп по указанию из России размещали «материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций ЛНР и ДНР», говорится в сообщении СБУ. По данным спецслужбы, они получали за это денежное вознаграждение от российских кураторов.

На сайте СБУ опубликовано видео с допросами четырех подозреваемых. Все они признали вину и подтвердили, что размещали информацию антиукраинского характера. Один из них сообщил, что к нему обращались администраторы российских сообществ. Другой рассказал, что его об этом попросил в соцсетях человек, представившийся журналистом из России. О вознаграждении на представленном видео никто из них не сообщал.

В отношении задержанных возбуждено дело по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической организации).

Социальные сети «В контакте» и «Одноклассники» блокируются на Украине. В мае прошлого года президент Петр Порошенко ввел в отношении них санкции на три года. Однако, по данным национальной интернет-ассоциации Украины, российские соцсети остаются популярными в стране, несмотря на блокировку.

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