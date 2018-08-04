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Политика
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После крушения вертолета в Красноярском крае объявлен траур

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Понедельник, 6 августа, объявлен в Красноярском крае днем траура по погибшим при крушении вертолета, сообщила пресс-служба губернатора региона. В этот день во всех городах края будут приспущены флаги, телеканалам рекомендовано отказаться от показа развлекательных программ, а учреждениям культуры – от проведения увеселительных мероприятий.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр – вертолетные услуги» разбился утром в субботу сразу после взлета с вертолетной площадки «Ванкор». На его борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Вертолет перевозил сотрудников «Роснефти» и подрядных организаций.

Причиной крушения стало столкновение вертолета с другим Ми-8. Оба вертолета взлетели с площадки «Ванкор» почти одновременно, один из них перевозил на внешней подвеске металлоконструкции, второй вез людей. Вертолет с пассажирами зацепился лопастями за висящий груз, упал на землю и загорелся. Второй Ми-8 благополучно вернулся на землю.

По предварительным данным, при взлете меры безопасности были соблюдены, но на высоте 100 м пилоты по какой-то причине допустили опасное сближение. Следственный комитет России рассматривает все версии случившегося, в том числе ошибку пилотирования. Авиакомпания сообщила, что разбившимся вертолетом управлял опытный пилот.

Политика
Новости

Актер Стивен Сигал назначен спецпредставителем российского МИДа

Ведомости
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Американский актер Стивен Сигал назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на странице российского МИДа в Facebook.

Его обязанности будут заключаться в содействии дальнейшему развитию отношений России и США в гуманитарной сфере, включая культуру, искусство, молодежную политику.

«Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», – говорится в сообщении МИДа.

Стивен Сигал в 2016 г. получил российское гражданство. В мае этого года актер вместе с супругой был среди гостей, приглашенных на инаугурацию президента Владимира Путина.

Кто пришел на инаугурацию Путина

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Политика
Новости

Генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к работе

Ведомости
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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров в субботу вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей, сообщила пресс-служба ОДКБ.

В конце июля Хачатурову было предъявлено обвинение в свержении государственного строя в Армении. Такое же обвинение выдвинуто против бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Кочарян и Хачатуров причастны к разгону митингов 1-2 марта 2008 г. в Ереване. Специальная следственная служба Армении добивалась ареста обоих, но Хачатурову удалось избежать такой меры пресечения.

ОДКБ – международная организация, объединяющая Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан; ее цель – защита стран-участниц от внешней агрессии, террористов и природных катастроф. Хачатуров – высшее административное должностное лицо ОДКБ.

Штаб-квартира организации находится в Москве. Хачатуров уехал в Ереван во второй половине июля. Там он был вызван на допрос, где ему предъявили обвинение, а потом добровольно явился в суд. Вину Хачатуров не признал.

Политика
Новости

Эрдоган пообещал заморозить счета двух американских министров

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился заморозить счета министра юстиции и министра внутренних дел США в ответ на санкции Вашингтона. Об этом Эрдоган объявил на встрече с правящей партией Турции в Анкаре, сообщает агентство «Анадолу».

Действия США «не соответствуют духу стратегического партнерства с Турцией», заявил Эрдоган. «Те, кто считает, что Турция отступит перед угрозами и абсурдными решениями о санкциях, не знают эту страну и народ», – добавил президент.

При этом он отметил, что Турция задействовала все дипломатические каналы, чтобы разрешить конфликт с США. «Считаю, что в скором времени нам удастся решить значительную часть спорных вопросов», – отметил Эрдоган. Турция не хочет вступать в игру, в которой проиграют обе стороны, подчеркнул президент.

Минфин США на этой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона.

Протестантский пастор был арестован в прошлом году по обвинению в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 г.

Попытка военного переворота в Турции

Экономика
Новости

Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России

Ведомости
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Среднемесячная номинальная зарплата в России в первом полугодии текущего года выросла на 11% до 42 550 руб., следует из обзора Росстата. В первом полугодии прошлого года средняя зарплата составляла 38 049 руб. Кроме того, это на 8% больше показателя за весь предыдущий год (39 167 руб.).

При этом рост реальных доходов россиян продолжает замедляться. Об этом говорят данные Росстата, обнародованные в июле. Согласно им, темпы роста доходов россиян уже несколько месяцев колеблются около нуля: в мае они выросли лишь на 0,3% в годовом выражении, в июне – на 0,2%.

Зарплаты в июле продолжали расти, хотя и не так быстро, как раньше, – на 7,2% в годовом выражении. Ожидаемого ускорения роста за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 163 руб. не произошло.

По данным Росстата, в 2015 г. реальная заработная плата в России сократилась на 9% по сравнению с предыдущим годом, а в последующие годы она увеличивалась минимальными темпами: в 2016 г. прирост составил 0,8%, в 2017 г. – 2,9%. Рост номинальных показателей в эти годы составил 5,1%, 7,9% и 6,7% соответственно.

Где в России больше всего высокооплачиваемых работников

Политика
Новости

Минобороны подтвердило отправку тайного письма Пентагону по Сирии

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Министерство обороны России подтвердило, что начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в июле направил американскому коллеге Джозефу Данфорду письмо по конфиденциальному каналу связи. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей».

В письме Герасимов проинформировал Дэнфорда о предпринимаемых Россией и сирийским правительством мерах по стабилизации обстановки в стране, сообщило Минобороны. Также «было сделано предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования», добавили в ведомстве.

«Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о придании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон», – заявили в Минобороны.

Ранее Reuters сообщил, что Герасимов направил военному командованию США предложение о восстановлении Сирии. По данным агентства, письмо было отправлено еще 19 июля. Предложение России получило в Вашингтоне «ледяной прием», отмечает Reuters. Россия, предлагая восстанавливать Сирию, пытается переломить ход войны в пользу президента Башара Асада и оказать давление на Вашингтон, пишет агентство.

Действующий канал связи между Генштабом ВС России и комитетом начальников штабов ВС США предназначен для предотвращения опасных инцидентов между вооруженными силами двух стран, напомнили в Минобороны.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Политика
Новости

«Роснефть» назвала необъяснимыми действия экипажа разбившегося вертолета

Ведомости
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Крушение вертолета Ми-8, который утром в субботу разбился в Красноярском крае, произошло «по причине необъяснимых действий экипажа», заявила пресс-служба «Роснефти». Вертолет перевозил сотрудников компании и подрядных организаций, все находившиеся на борту 18 человек погибли.

Экипаж Ми-8 авиакомпании «Ютэйр – вертолетные услуги» «при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолетом той же авиакомпании», говорится в сообщении «Роснефти».

Как сообщалось ранее, вертолет сразу после взлета зацепил лопастями груз, который нес на внешней подвеске другой Ми-8. Оба вертолета взлетели с площадки «Ванкор» практически одновременно. При взлете меры безопасности были соблюдены, однако на высоте 100 м пилоты по какой-то причине допустили опасное сближение. В результате вертолет, который перевозил людей, рухнул на землю и загорелся. Ми-8, перевозивший металлоконструкции на внешней подвеске, сбросил груз и благополучно вернулся на вертолетную площадку, экипаж не пострадал.

Следователи возбудили дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть людей. СКР допустил, что причиной крушения могла стать ошибка пилотирования.

Разбившийся вертолет Ми-8 был выпущен в 2010 г. Улан-Удэнским авиационным заводом, рассказала авиакомпания. Командир вертолета 1985 года рождения окончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна.

Все сотрудники «Роснефти» застрахованы от несчастных случаев, добавили в компании. Их родственники получат установленные выплаты. Кроме того, «Роснефть» пообещала оказать помощь и социальную поддержку семьям погибших.

Политика
Новости

В Петербурге задержали более 20 участников акции в поддержку ЛГБТ

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Возле Дворцовой площади в Санкт-Петербурге задержали ЛГБТ-активистов. Они проводили акцию под лозунгом «Ты сможешь», которая не была согласована с властями. О задержаниях сообщила в Facebook одна из активисток Анастасия Коврова. По ее словам, всего было задержано 26 человек. Коврову доставили в отделение полиции, но позже отпустили без составления протокола.

Также активист «Группы помощи задержанным в Петербурге» сообщил «ОВД-инфо», что на площади сотрудники Росгвардии разгоняют участников акции в поддержку ЛГБТ. По его словам, задержаны 27 человек.

По данным «Дождя», в числе задержанных двое организаторов акции – Юрий Гавриков и Алексей Назаров. Как передает телеканал, Назаров встал на площади с радужным флагом, после чего его задержали.

Организаторы пытались согласовать акцию с властями, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Они предложили Смольному девять вариантов маршрутов для митинга, но все они были отклонены. Власти сослались на то, что во всех этих местах Петербурга ведутся ремонтные работы. После этого организаторы мероприятия попробовали оспорить действия администрации в суде, но проиграли. В итоге они решили провести акцию в форме одиночных пикетов рядом с Дворцовой площадью. 

Политика
Новости

СКР рассматривает ошибку пилотирования в качестве возможной причины крушения Ми-8

Ведомости
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Следователи рассматривают все возможные версии крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, в том числе ошибку пилотирования, сообщил Следственный комитет России. На место происшествия направлены специалисты главного управления криминалистики СКР.

«Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал, обслуживавший вертолет, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего», – говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр – вертолетные услуги» разбился утром в субботу сразу после взлета с вертолетной площадки «Ванкор». Он перевозил рабочих-вахтовиков «Роснефти» и подрядных организаций. На борту вертолета находились 15 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли.

Причиной крушения стало столкновение с грузом, который перевозил другой вертолет: с площадки «Ванкор» практически одновременно взлетели два вертолета Ми-8 – один перевозил людей, второй вез тяжелые металлоконструкции на внешней подвеске. Первый вертолет задел лопастями этот груз, после чего упал на землю и загорелся. На борту второго Ми-8 находились два члена экипажа, они не пострадали.

Источник «Интерфакса» в оперативном штабе рассказал, что при взлете меры безопасности были соблюдены, но затем вертолеты по какой-то причине опасно сблизились. В качестве версии происшедшего назывались технические неполадки. Также сообщалось, что полет выполнялся без диспетчерского сопровождения.

СКР возбудил дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). К расследованию крушения присоединился Межгосударственный авиационный комитет. Он сформировал комиссию для выяснения причин происшедшего.

Политика
Новости

В музее Тургенева в центре Москвы произошел пожар

Ведомости
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Пожар произошел в музее писателя Ивана Тургенева на улице Остоженка в Москве, сообщило московское управление МЧС. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около 10 утра по московскому времени, через 50 минут пожар был ликвидирован. Его площадь составила 70 кв. м, пострадавших нет.

Здание музея деревянное, горел его фасад, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Дом был построен в 1819 г., с 1839 г. его снимала мать Тургенева. Сам писатель останавливался в этом доме, когда приезжал в Москву. Считается, что он описал особняк в повести «Муму», где прототипом барыни стала его мать. В 2009 г. в доме был открыт музей писателя. Особняк имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В сентябре 2015 г. он закрылся на реставрацию.

Пожар, по предварительным данным, возник из-за несоблюдения техники безопасности при проведении ремонтно-реставрационных работ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Тем не менее, добавил он, будут проверены все версии, включая поджог.

В департаменте культуры Москвы сообщили, что дом-музей планировали открыть после реставрации 9 ноября в день 200-летия со дня рождения Тургенева.

Самые дорогие особняки Москвы в открытой продаже

Финансы
Новости

Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи создаст криптовалютную платформу

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Оператор бирж Intercontinental Exchange (ICE) намерен создать «глобальную экосистему» для цифровых денег, внутри которой пользователи смогут расплачиваться с помощью криптовалюты, продавать и покупать ее. Об этом говорится в сообщении ICE. Проект получил название Bakkt.

«Bakkt предназначен для того, чтобы пользователи и различные учреждения могли беспрепятственно покупать, продавать, хранить и расходовать цифровые активы», – поясняется в сообщении оператора в Twitter.

Bakkt уже сотрудничает с крупными корпорациями, такими как Microsoft, Starbucks, BCG и другими. Как отмечается в пресс-релизе, платформа будет использовать облачные технологии Microsoft.

Первым применением платформы станет торговля и конвертация биткойнов в другие валюты. Платформа готовится к запуску в ближайшие недели.

Кто разбогател на криптовалюте

Финансы
Новости

МИД назвал санкции против банка «Агросоюз» проявлением беспомощности США

Ведомости
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Санкции США против московского банка «Агросоюз» лишь демонстрируют беспомощность Вашингтона, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, в последнее время американские политики начали признавать, что попытки давления на Москву с помощью санкций не работают, но все равно «продолжают гнуть свое».

«Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится. Эти нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку», – говорится в комментарии Рябкова.

Власти США в пятницу ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за нарушения режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным минфина США, банк провел «значительную» сделку для гражданина КНДР Хан Джан Су, который представляет интересы крупного банка Северной Кореи. 

Кроме того, в четверг группа американских сенаторов обнародовала законопроект о расширении санкций в отношении России. Документ предполагает введение ограничений против нового госдолга России, против транзакций, связанных с инвестиционными и энергетическими проектами российских госкомпаний, а также новые ограничительные меры против политиков и олигархов, «прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах Владимира Путина».

В пятницу законопроект был внесен в конгресс США и направлен на рассмотрение профильного комитета сената.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж

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