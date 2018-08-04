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После крушения вертолета в Красноярском крае объявлен траур

Понедельник, 6 августа, объявлен в Красноярском крае днем траура по погибшим при крушении вертолета, сообщила пресс-служба губернатора региона. В этот день во всех городах края будут приспущены флаги, телеканалам рекомендовано отказаться от показа развлекательных программ, а учреждениям культуры – от проведения увеселительных мероприятий.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр – вертолетные услуги» разбился утром в субботу сразу после взлета с вертолетной площадки «Ванкор». На его борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Вертолет перевозил сотрудников «Роснефти» и подрядных организаций.

Причиной крушения стало столкновение вертолета с другим Ми-8. Оба вертолета взлетели с площадки «Ванкор» почти одновременно, один из них перевозил на внешней подвеске металлоконструкции, второй вез людей. Вертолет с пассажирами зацепился лопастями за висящий груз, упал на землю и загорелся. Второй Ми-8 благополучно вернулся на землю.

По предварительным данным, при взлете меры безопасности были соблюдены, но на высоте 100 м пилоты по какой-то причине допустили опасное сближение. Следственный комитет России рассматривает все версии случившегося, в том числе ошибку пилотирования. Авиакомпания сообщила, что разбившимся вертолетом управлял опытный пилот.